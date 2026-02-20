Eduardo Domínguez deja Estudiantes de La Plata y se va a Atlético Mineiro

El director técnico le comunicó a Verón que aceptó la oferta del conjunto brasileño, que debía reemplazar a Sampaoli. El entrenador dirigirá este viernes frente a Sarmiento y se despedirá después de tres años en los que logró cinco títulos. Es el campeón vigente del fútbol argentino y en Enero había renovado su contrato hasta finales de 2027. El club recibirá un resarcimiento de 1.500.000 dólares.

Eduardo Domínguez sorprendió a todos y se va de Estudiantes a Atlético Mineiro.

Eduardo Domínguez aceptó la oferta de Atlético Mineiro para convertirse en el nuevo director técnico del conjunto brasileño. La noticia ya se la comunicó a Juan Sebastián Verón y este viernes será el último partido que dirija en Estudiantes cuando reciba a Sarmiento de Junín.

El entrenador de 47 años había renovado su contrato con el Pincha hasta finales de 2027, pero con una cláusula de salida si aparecía una propuesta que decidiera aprovechar. Ante el caso de que esto ocurriera, se incluyó un resarcimiento de 1.500.000 dólares para el conjunto platense del cual el club brasileño se hará cargo.

Con la llegada de Eduardo Domínguez se ocupará el lugar que dejó Jorge Sampaoli, quien fue despedido el jueves pasado por malos resultados. El equipo se clasificó a las semifinales del campeonato mineiro, pero tuvo un flojo arranque en el Brasileirao: registró dos empates y una derrota.

Con su nuevo equipo, el todavía técnico del Pincha disputará la Copa Sudamericana (en el Pincha tenía la Libertadores). Cabe destacar que en el arranque del año, el plantel sufrió la partida de Santiago Ascacibar y se especula que Edwuin Cetré y Cristian Medina seguirán el mismo camino.

A lo largo de su carrera como entrenador, Eduardo Domínguez dirigió cinco clubes: Huracán, Colón (en dos oportunidades), Nacional (Uruguay), Independiente y Estudiantes. Los siete títulos obtenidos (cinco en el León) se suman a una forma de trabajo que lo ubico entre los más destacados de la Argentina.

N. de la R; fuente TyC Sports.