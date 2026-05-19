EDEA lanzó un curso de instalación de paneles solares

La nueva propuesta, que se desarrolla en el Espacio Comunidad y Energía de la distribuidora, surge de una articulación estratégica entre EDEA y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), y está dirigida específicamente a personas que hayan realizado el Curso Básico de Electricidad Domiciliaria impartido por la empresa.

A través de doce clases, los estudiantes aprenderán aspectos técnicos necesarios para el montaje y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos, con el objetivo de ampliar sus competencias laborales hacia un sector con demanda creciente.

Luego, como instancia práctica, los participantes podrán aplicar lo aprendido en beneficio de una institución local. Al finalizar el trayecto formativo, recibirán una certificación oficial expedida por la UTN y EDEA.