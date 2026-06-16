Donación de sangre: una nueva campaña solidaria suma donantes y refuerza las reservas para el sistema de salud

En un contexto donde la donación voluntaria de sangre es fundamental para sostener las reservas del país, las acciones comunitarias demuestran ser la herramienta más eficaz para fortalecer el sistema de salud. Según datos oficiales, 9 de cada 10 personas necesitarán sangre en algún momento de su vida¹, una estadística que subraya la importancia de cada donante.

Continuando con su compromiso con la comunidad, Grupo Omint realizó una nueva jornada de donación de sangre, esta vez en el hall de la Clínica Bazterrica. El evento, que tuvo lugar el 10 de junio en colaboración con la Fundación Hemocentro Buenos Aires, convocó a 51 donantes, un acto de solidaridad que permitirá ayudar a más de 150 pacientes en distintos tratamientos y emergencias.

Esta iniciativa da continuidad a la jornada realizada anteriormente en la Clínica Santa Isabel, en esta ocasión, la actividad contó con la participación especial de la Dra. Alejandra Di Leo Lira, Directora Médica de la Clínica Bazterrica, y la Dra. Laura Tanenholz, Auditora Médica, junto al equipo de Calidad y Experiencia del Paciente.

“Ver la respuesta positiva de la comunidad en esta segunda jornada refuerza nuestro propósito. Cada persona que se acerca a donar nos recuerda el enorme poder de la solidaridad”, mencionó Alejandra Di Leo Lira, Directora Médica de la Clínica Bazterrica y Clínica del Sol. “Este año, además, sumamos la valiosa presencia del INCUCAI, informando sobre el registro de médula ósea. Es una forma de ampliar el impacto y ofrecer otra oportunidad de salvar vidas, reflejando el gran compromiso de nuestros donantes y equipos”.

Además de la donación de sangre, la jornada fue una plataforma para concientizar sobre la importancia de la donación de médula ósea. Un referente del INCUCAI estuvo presente para informar a los donantes sobre cómo inscribirse en el registro, un gesto simple que puede ser la única esperanza para pacientes con enfermedades hematológicas.

Estas campañas son cruciales, ya que se estima que, si tan solo entre el 3% y el 5% de la población sana donara sangre dos veces al año, se cubrirían todas las necesidades transfusionales del país². El llamado a la acción es claro: convertirse en donante voluntario y regular es una de las contribuciones más directas y significativas a la salud.

Para conocer requisitos específicos para la donación de sangre consultar: hemocentro.org/requisitos

[1] [2] Donar Sangre. Ministerio de Salud. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/salud/donarsangre/porque

Acerca de Grupo Omint

Grupo Omint inició sus actividades en Argentina en 1967, y en 1980 en Brasil. Actualmente, está formado por Omint Argentina, Omint Brasil, Omint Prepaga, Omint Seguros, Omint Assistance, Omint Mascotas, 3 clínicas y 2 centros médicos propios: Clínica Santa Isabel, Clínica del Sol, Clínica Bazterrica, Centro Médico Bazterrica y Centro Médico Santa Rita; además cuentan con clínicas odontológicas en Argentina y Brasil. Su objetivo es garantizar calidad de servicios médicos, eficacia y ética profesional, anticipándose a las tendencias en el cuidado de la salud. Con más de 57 años de trayectoria en el país, se ha posicionado como una empresa de medicina privada líder en calidad médica. En el exterior, el Grupo Omint es miembro de instituciones de prestigio internacional como el IAG (International Assistance Group) y el IFHP (International Federation of Health Plans).

N. de la R; Web de contacto: WWW.OMINT.COM.AR