Domingo 31 de Mayo – Día Mundial sin Tabaco / Alertan sobre el uso de almohadillas de nicotina

Se trata de un nuevo producto que está teniendo alta aceptación entre los más jóvenes. Son pequeñas bolsitas que se colocan entre la encía y el labio y liberan nicotina directamente al torrente sanguíneo, sin combustión ni humo. Según la OMS baja el consumo de cigarrillo convencional, pero crece la adicción a productos sustitutos con nicotina.

Las almohadillas de nicotina (nicotine pouches) son una peligrosa tendencia en ascenso. Aún no están reguladas en Argentina pese a que diferentes sociedades sanitarias solicitaron hace tiempo al Ministerio de Salud de la Nación que las prohibiera. En este contexto, desde la FAC (Federación Argentina de Cardiología) alertan sobre su creciente uso, principalmente entre adolescentes y adultos jóvenes.

Panorama mundial

En un reciente informe, la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacó que desde 2010, el número de personas en el mundo que consumen tabaco se redujo en un 27%. Sin embargo, el tabaco aún atrapa a uno de cada cinco adultos, causando millones de muertes evitables cada año.

Las mujeres han liderado este cambio alcanzado la meta mundial de reducción para 2025 cinco años antes de lo previsto, logrando el hito del 30% ya en 2020.

Por el contrario, no se espera que los hombres alcancen el objetivo hasta 2031. Actualmente, cuatro de cada cinco consumidores de tabaco en el mundo son hombres, con cerca de 1.000 millones de personas.

Asimismo, por primera vez la OMS ha estimado el consumo mundial de cigarrillos electrónicos en más de 100 millones de personas, de las cuales al menos 15 millones son niños (de 13 a 15 años) que tienen en promedio, nueve veces más probabilidades que los adultos de vapear.

En Argentina, según la Encuesta Nacional sobre Consumos de Prácticas de Cuidado (ENCoPraC) la edad promedio en la que se inicia con el hábito de consumo de tabaco es de 17,4 años y el 49,2% de la población en algún momento de su vida probó el cigarrillo.

Almohadillas, la nueva trampa

Aunque suelen presentarse como productos “sin tabaco” o “más limpios”, es fundamental comprender que “sin humo no significa sin riesgo». La nicotina es una sustancia farmacológicamente activa con efectos cardiovasculares bien documentados: aumento de la frecuencia cardíaca, elevación de la presión arterial, vasoconstricción, activación del sistema nervioso simpático y alteraciones en la función endotelial. Estos mecanismos participan en el desarrollo de hipertensión arterial, arritmias y enfermedad cardiovascular a largo plazo”, dice el Dr. Luis Cicco (MN 81369), cardiólogo integrante de la FAC.

A su vez, Cicco señala que la preocupación es mayor en la población joven. El cerebro continúa su maduración hasta aproximadamente los 25 años. La exposición a nicotina en esta etapa favorece una dependencia más rápida e intensa, con cambios neurobiológicos que pueden consolidar la adicción. Además, el impacto hemodinámico repetido sobre un sistema vascular en desarrollo no es inocuo. “El problema no es lo que se siente cuando se usa. Es lo que el cerebro empieza a necesitar cuando no se usa”, señala el cardiólogo

Estas almohadillas, desde el punto de vista del marketing, están asociadas a discreción, modernidad, libertad o “reducción de daño” frente al cigarrillo tradicional. “Se destacan atributos comparativos favorables y se atenúan los riesgos que requieren mayor análisis. Se vincula el producto con valores culturales actuales —innovación, autonomía, diseño minimalista— para trasladar la atención desde la sustancia hacia la experiencia”, remarca Cicco.

Vapeo y cigarrillo

Ya en años anteriores, desde la FAC también pusieron el acento en los vapers, productos que se presentan libres de humo, pero causan los mismos problemas de salud que los cigarrillos tradicionales.

Según datos de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2018, la última disponible en Argentina, entre los adultos, el consumo de cigarrillos electrónicos fue del 1,1%, mientras que en los jóvenes entre 13 y 15 años fue del 7,1%. Actualmente, más de 12 millones de adultos en los Estados Unidos usan cigarrillos electrónicos, con las tasas más altas entre 18 y 24 años

Pedido de sociedades científicas

Recientemente, el Gobierno Nacional legalizó la comercialización y fiscalización de cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsas de nicotina. Frente a este panorama, 10 organizaciones científicas, entre ellas la FAC, elevaron un pedido para que se deje sin efecto la resolución N° 549/2026 del Ministerio de Salud. Entre los argumentos que presentaron se destacan el libre acceso que pueden tener niños y adolescentes a este tipo de productos que no son inocuos para la salud. Con la nicotina no hay una dosis segura.

Entre los efectos nocivos que producen los productos de nicotina, se encuentran que producen dependencia, afectan el desarrollo cerebral adolescente, aumentan riesgos cardiovasculares, generan toxicidad fetal durante el embarazo, exponen a sustancias dañinas, provocan intoxicaciones accidentales y, en sus formas inhaladas, afectan las vías respiratorias y el pulmón. Además, normalizan nuevas formas de consumo que dificultan la cesación y favorecen la iniciación juvenil.

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Acerca de la Federación Argentina de Cardiología

La Federación Argentina de Cardiología es una Institución científica que tiene más de sesenta años estimulando la excelencia en la cardiología nacional a lo largo y a lo ancho del país. Está presidida actualmente por el Dr. Diego Echazarreta de la ciudad de La Plata, Buenos Aires. La FAC está compuesta por 31 Sociedades Federadas, 5 delegaciones, 27 Comités Científicos de Subespecialidades y 17 Secretarías, de las cuáles la de Extensión a la Comunidad, cuyos responsables son los Dres. Sonia Costantini, Luis Cicco y Natalia Cocco son los encargados de ejecutar las políticas vinculadas a la prevención dirigidas al público general no médico. Además, la Dra. Lorena Brocal se desempeña como nexo entre la Mesa Directiva de la FAC y la Secretaría de Extensión a la Comunidad. Esta conformación y desarrollo del trabajo representa un aporte de la Institución como Sociedad Médica, a la concientización y prevención de la enfermedad cardiovascular. Sus bases federales y de gran presencia nacional no eluden su gran proyección internacional. Es miembro pleno de la World Heart Federation, European Society of Cardiology, miembro del American College of Cardiology, American Heart Association, Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC), entre otras.

N. de la R; fuente