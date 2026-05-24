Domingo 24 de Mayo – Día del operador técnico de radio

El 24 de mayo es un día muy especial para la historia de la radio, ya que el trabajo del operador es el que permite que salga todo a la perfección en la puesta al aire.

Como cada 24 de mayo, los operadores de radio celebran su día con el objetivo de visibilizar su labor profesional, la cual es poco reconocida y sin embargo es fundamental para la estructura de un programa radial.

Este día se celebró por primera vez en Argentina en el año 2019, cuando la Legislatura sancionó la Ley 7339, que estipula al 24 de mayo como el Día del Operador de Radio, fecha en que Operadores y Técnicos de la radiodifusión, tienen su día en el calendario. La conmemoración de esta jornada fue establecida por iniciativa del legislador Leonardo Yulán.

Getty Images/iStockphoto ¿Por qué se celebra el 24 de mayo? El motivo de esta fecha se debe a que un día como hoy, pero de 1848, se produjo la primera conexión inalámbrica entre Washington y Baltimore, con el código que inventó Samuel Morse, el reconocido código morse.

¿Qué hace un operador de radio? El operador de radiodifusión se dedica a instalar, probar y poner en funcionamiento los equipos electrónicos utilizados en las transmisiones de radio. También se encarga del mantenimiento de los equipos necesarios para garantizar la continuidad de las comunicaciones.

Muchas veces, el operador de radio es poco reconocido por su labor “con pocas menciones”, muchos desconocen su tarea casi silenciosa pero constante dentro del medio. Podrá faltar el director de una radio, el productor y hasta el locutor o conductor de un determinado programa, pero nunca podría faltar el operador. Su trabajo es indispensable, muchas veces sin francos, feriados ni domingos. N. de la R; fuente Ambito.