Dolores – Se clausuró un local comercial ante la aparición de casos de triquinosis

La Secretaría de Salud Municipal confirmó casos de triquinosis en el Distrito.

Ante esta situación, las autoridades sanitarias, pidieron a la población extremar cuidados: consumir solo productos con rótulo oficial, evitar carnes y chacinados de origen dudoso y recordar que la salazón o el ahumado no eliminan el parásito.

Estas medidas de prevención son necesarias ya que la enfermedad se transmite por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida contaminada con el parásito Trichinella spiralis.

Control del foco y clausura Ante la identificación de los casos, desde el Área de Inspección Municipal se procedió a la clausura del local comercial (carnicería) donde se habría iniciado el foco de contagio.