Dolor en Necochea por el fallecimiento de Carlos “El Turco” Burached

Profundo dolor en la comunidad artística de Necochea por el fallecimiento de Carlos “El Turco” Burached.

Reconocido percusionista, integrante de innumerables bandas locales y, en los últimos años, de la Banda Municipal, dejó una huella imborrable en la música de la ciudad.

Colegas, amigos y vecinos lo despiden con emotivos mensajes, recordándolo por su talento, su calidad humana y su permanente disposición para compartir la música.

“Admirable músico, talentoso, ultra querido e inolvidable. Tu silbido y tu ritmo siempre conmigo. Buen viaje, Turco divino”.

Necochea llora la partida de uno de sus músicos más queridos.

N. de la R; fuente Necochea Digital.