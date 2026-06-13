Dolor en el espectáculo: murió María Rosa Fugazot

A los 83 años, en la noche de un domingo de luto nacional, falleció la actriz María Rosa Fugazot, protagonista de la revista porteña, del cine y la televisión desde la década de los sesenta.

Fugazot debutó en teatro a sus 15 años y siguió sobre las tablas hasta sus últimos días con obras como Matar a mamá, junto a Inés Estéves y Florencia Raggi.

En televisión participó de ciclos exitosos desde Operación Jaja (1967), de los hermanos Sofovich; hasta la serie El Puntero (2011), su última aparición en la pantalla.

La actriz, comediante y catante murió ayer en su vivienda a las 21.41, según el informe del equipo médico del SAME. Hija del músico y actor Roberto Fugazot y de la actriz y vedette María Esther Gamas, María Rosa tuvo dos hijos: el cantante Javier Caumont y el actor y director René Bertrand, quien falleció en junio del año pasado.

Junto a René, tercera generación de una familia dedicada al arte, María Rosa compartió escenario en la comedia Citas peligrosas, que obtuvo el premio a la mejor comedia de la temporada 2017 en Villa Carlos Paz. A lo largo de su carrera, las obras de teatro que integró se cuentan por decenas, entre ellas, Espíritu travieso, Los muchachos de antes no usaban gomina, Chicago, El champán las pone mimosas, Las chicas del calendario, Danza de verano.

En televisión, Fugazot participó de ciclos como El humor es más fuerte, El día que me quieras, El nieto de don Mateo, Culpables, Kachorra y Tiempo final. En la pantalla fue convocada tanto por los hermanos Hugo y Gerardo Sofovich como por Alberto Olmedo; quien era el padrino de su hijo René.

Con Olmedo, Jorge Porcel y Susana Giménez, María Rosa también estuvo en la pantalla grande en películas como Alberto y Susana, Los caballeros de la cama redonda y El rey de los exhortos.

“A los grandes les digo que no bajen la guardia. Disfruten los nietos. Disfruten el día de sol, de lluvia, que todo valor. No vale que a uno le vaya bien. Tenemos que tratar de estirar la mano y levantar al caído”, decía en una entrevista a Radio Gráfica.

N. de la R; fuente Pagina 12.