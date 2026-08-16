Disfrutá el Día de las Infancias en el Club de Leones – HOY domingo 16, hasta las 18

El Club Leo y el Club de Leones llevarán a cabo el Día de las Infancias este domingo 16 de Agosto en las instalaciones de la institución. “Te esperamos para vivir una tarde llena de diversión, con sorteos, juegos infantiles, maquillaje artístico, música, merienda, calesita y más sorpresas”. Será de 14 a 18 horas con entrada gratuita.

Este domingo 16 de agosto, de 14 a 18 horas, @clubleoayacucho realizará una jornada especial por el Día de las Infancias en las instalaciones del Club de Leones, ubicado en Sarmiento 1011.

🎈 Habrá juegos infantiles, música, sorteos, merienda y muchas sorpresas para disfrutar en familia.

🐶🐱 La entrada será un alimento no perecedero o alimento para perros o gatos, que será destinado a beneficio de PANDA Protección Animal.

🚨 La actividad NO se suspende por las condiciones climáticas: se realizará dentro de las instalaciones del club.

🚲 Además, habrá sorteo de una bicicleta entre los presentes.

📍 Club de Leones – Sarmiento 1011

🕑 Hoy, domingo 16 de agosto, de 14 a 18 hs.