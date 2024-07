Dieta del mate: cómo bajar de peso en 5 días y sin esfuerzo

Propiedades del mate para adelgazar

Contiene cafeína, por lo que podría ayudar a acelerar el metabolismo, conduciendo a quemar calorías, lo que se traduciría en una reducción de peso.

Tiene propiedades saciantes, lo que ayuda a reducir las ganas de comer. Retrasa la velocidad del vaciado gástrico y prolonga la sensación de saciedad.

Es antiinflamatorio, al ser un líquido hidratante que promueve la micción, tiene un efecto diurético que ayuda a eliminar los líquidos retenidos y la inflamación.

Es capaz de restringir la acumulación de ácido láctico en los músculos. Esto permite mantener los niveles de energía elevados y aumentar la quema de grasas y calorías.

Por su contenido de antioxidantes, la yerba mate ayudaría a combatir el estrés oxidativo y esto hace que se mejore la salud de todo el organismo.

Cabe destacar que el mate no es un sustituto de la comida, ya que no aporta todos los nutrientes necesarios. A su vez, según las recomendaciones médicas, se deben tomar entre 4 a 5 mates por día (no más).

Cómo incluir el mate en la dieta para adelgazar

Mate tradicional: se coloca la yerba cruda en el fondo de un mate y aparte se pone a calentar el agua. Ya caliente, se vierte en el recipiente, sobre la yerba, y se deja unos minutos en reposo antes de beber.



Infusión de yerba mate: se necesita una taza de agua y una cucharada de yerba mate. Se pone a hervir el agua, luego se vierte en una taza y se adiciona la yerba. Se deja reposar unos minutos y se cuela, para luego beberla. Se puede endulzar con miel o stevia.



Agua de mate: se necesita un litro de agua, el jugo de un limón, hielo, cuatro cucharadas de yerba mate y hojas frescas de hierbabuena.

Primero se hierve el agua, luego se vierte en una jarra, se le agrega la yerba mate y se deja reposar por unos minutos, se cuela y se le añade el jugo de limón, las hojas de menta y los cubitos de hielo. Esta bebida se puede llevar en una botella para tomarla fría.



Mate con limón: se necesita una o dos cucharadas de té de yerba mate y medio limón exprimido. En una taza se colocan las hojas secas y medio limón, se agrega 150 mililitros de agua hirviendo y se deja reposar por 5 minutos. Esta infusión aumenta la sensación de saciedad y acelera el metabolismo, ayudando a quemar más calorías. Además, disminuye la hinchazón por su acción diurética.

