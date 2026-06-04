Día histórico para el automovilismo: Fue habilitado el circuito «Juan Manuel Fangio» de Balcarce

Después de años de trabajo, esfuerzo y decisión, la Comisión Provincial de Automovilismo y Motociclismo Deportivo otorgó por unanimidad la habilitación al Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio.

“Este logro es el resultado del trabajo conjunto entre la Provincia, el Municipio, los organismos técnicos y todas las personas que creyeron que era posible volver a poner de pie uno de los escenarios más emblemáticos del automovilismo argentino”, señaló el Intendente de Balcarce, Esteban Reino, en sus redes sociales.

“Todavía queda camino por recorrer, pero hoy damos un paso enorme. Balcarce vuelve a mirar su autódromo con orgullo. Y muy pronto volverá a escuchar el sonido de los motores sobre La Barrosa”, concluyó.