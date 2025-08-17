Día del Niño – Muchas felicidades les deseamos desde www.ayacuchoaldia.com.ar

El Día del Niño celebramos los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños y niñas más desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.

UNICEF trabaja todo el año para conseguir cambios reales en la vida de los niños y las niñas, y el Día Mundial de la Infancia es un momento clave para sumarnos a este llamamiento mundial a favor de la infancia y de los niños más vulnerables.

Tú también eres infancia.. Y tú, y tú. Este año más que nunca, queremos que todos y todas seamos partícipes de la protección de los derechos de la infancia. Por un día, te proponemos mirar el mundo a través de sus ojos. Esa mirada de la infancia es la que coloca en el centro de la conversación, de las prioridades y de las políticas, los derechos de niños, niñas y adolescentes. Ponte las gafas azules y observa el mundo a través de los ojos de la infancia, porque solo con esa mirada, podremos entender sus necesidades y defender sus derechos.

Nuestras actividades en 2024 para el Día del Niño

Hay muchas formas de participar y sumarte a nuestro movimiento este Día Mundial de la Infancia. ¿Quieres conocerlas?

Desde la escuela Trabajamos con centros escolares y toda la comunidad educativa para reflexionar lo que más le preocupa a la infancia y la adolescencia y qué quieren reivindicar desde las aulas. Desde tu municipio En el ámbito municipal, proponemos imaginar nuevas formas de hacer realidad los derechos de niños, niñas y adolescentes con esta propuesta de actividad. Desde gobiernos autonómicos y locales Hemos invitado a gobiernos a adherirse a nuestra declaración institucional para avanzar en el compromiso con los derechos de la infancia y la adolescencia. Desde el sector privado Proponemos a empleados y empleadas de empresas aliadas impulsar la mirada de la infancia, compartiendo en redes sociales un recuerdo feliz de su niñez. Desde los medios de comunicación Promovemos acciones especiales, poniendo el foco de la actualidad en la infancia. Desde las redes sociales ¡AHORA TÚ! Te invitamos a sumarte a nosotros en Instagram, compartiendo a través de nuestras stories una imagen muy impactante. ¡Solo tienes que tocar el sticker de «Ahora tú» y compartirla! También puedes compartir la ilustración en el resto de tus redes sociales. Desde todo el territorio español Tenemos equipos en todas las Comunidades Autónomas impulsando muchas más acciones para conmemorar este día. Si quieres conocer las más cercanas a donde vives pincha en el enlace.

¿Cuándo se celebra el Día Mundial de la Infancia?

Naciones Unidas celebra el Día Mundial de la Infancia el 20 de noviembre, fecha en la que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 . Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger los derechos de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo, líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio para todos los países que la han firmado.

El objetivo del Día del Niño es recordar a la ciudadanía que los niños y niñas son el colectivo más vulnerable y, por tanto, el que más sufre las crisis y los problemas del mundo.

¿Qué se celebra?

La Asamblea General de la ONU recomendó en 1954 destinar un día a fomentar la fraternidad entre los niños y las niñas del mundo, y promover su bienestar con actividades sociales y culturales.

Naciones Unidas celebra este Día Mundial de la Infancia en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el tratado internacional más ratificado de la historia.

¿Para qué sirve el Día Mundial de la Infancia?

Este día mundial recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el que hayan nacido.

Dedicar un día mundial a la infancia también sirve para hacer un llamamiento mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que los niños y niñas tengan un futuro mejor.

¿Por qué UNICEF conmemora el Día Mundial de la Infancia?

UNICEF es la principal organización internacional que se encarga de proteger los derechos de la infancia y conseguir cambios reales en las vidas de millones de niños. Llevamos 75 años trabajando por los derechos de los niños. Nuestra labor se basa en la Convención sobre los Derechos del Niño, que se aprobó un 20 de noviembre y cambió nuestra forma de trabajar.

En el Día del Niño, UNICEF se une a la comunidad internacional en la promoción y defensa de los derechos de la infancia.

¿Qué se puede hacer en este día?

El 20 de noviembre es una ocasión especial para que todo el mundo conozca los derechos de los niños y para recordar la importancia de trabajar para conseguir el bienestar de todos los niños y las niñas del mundo.

Es un buen día para conocer las distintas formas de colaborar con los niños más vulnerables, para que sus derechos sean reconocidos y garantizar su bienestar y desarrollo.

