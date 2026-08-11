Día del Niño en Mundo Marino, en La ciudad de Los Niños, Flores, o al Tigre te ofrece FAB MAR Turismo

FAB MAR Turismo te presenta una agenda absolutamente atractiva para los próximos días. Consultá con Marisa al 2494 591634, con Gabriela al 2494 – 539656 o a través de las redes sociales. Recordá que nuestras unidades, todas habilitadas con la CNRT, cuentan con WIFI a bordo para que estés continuamente comunicado.

Sábado 15 de Agosto: Nos vamos al Centro comercial de Flores.

Domingo 16 de Agosto: Un día del Niño distinto, para disfrutar en familia, en “La ciudad de los niños” en La Plata.

Domingo 16 de Agosto: Festejamos el Día del niño en Mundo Marino. Vamos en familia para vivir un día inolvidable. Un día para disfrutar, compartir y crear recuerdos que quedan para siempre.

Lunes 17 de Agosto: Aprovechamos el feriado en Tigre con recorrida por el Parque de la Costa.

Lunes 17 de Agosto: Nos vamos a Buenos Aires para un paseo por los distintos barrios porteños. Descubrí la ciudad desde otro lugar.

20 de Noviembre: Abel Pintos nos espera en el Gran Rex.

10 de Diciembre: Nos vamos al show de Maná. La gran banda mexicana llega a nuestro país y presenta su espectáculo “Vivir sin aire tour” en River.

El Papa León XIV en Luján: Con fecha por confirmar, estaremos en Luján cuando arribe el Papa a nuestro país. Será un momento histórico de fe, unidad y confianza.