Día del Maestro: ¿Es feriado el próximo 11 de Septiembre?

Junto al Día del Estudiante, se trata jornadas que tienen a ser disfrutadas por estudiantes y personal de educación, fechas claves del noveno mes del año.

Feriados en septiembre: ¿Qué pasa con el Día del Maestro?

El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro por el fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Esta fecha, que este año cae jueves, es feriado solo para el sector educativo: no tienen clases los alumnos de escuelas en todos sus niveles ni tampoco trabajan docentes y personal del sector educativo.

Del mismo modo, el Día del Estudiante, que también coincide con el Día de la Primavera, suele ser una fecha festiva para todos los adolescentes y adultos tempranos ya que se celebra en plazas y espacios verdes del país para disfrutar este día con amigos. En este caso, solo es feriado en las escuelas secundarias, aunque este año cae domingo.

¿Hay feriados en septiembre de 2023 en Argentina?

De acuerdo con el calendario oficial, y más allá de las dos fechas mencionadas, septiembre no tiene feriados nacionales.

Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina

El próximo feriado el 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Este año cae domingo y en un primer momento fue declaro como intransferible, aunque en los últimos días el Gobierno lanzó un decreto para que sea transferido al viernes.

