Día de la Bandera: ¿Por qué se celebra el 20 de Junio?

Es feriado en la Argentina ya que se celebra el Día de la Bandera. Conocé los motivos por los que se eligió esta fecha.

El sábado 20 de Junio es feriado en la Argentina debido a que se celebra el Día de la Bandera, Acá te contamos el motivo por el que se conmemora a la insignia patria en esta fecha.

Por qué se conmemora el Día de la Bandera el 20 de junio

La fecha fue elegida para honrar al creador de la bandera argentina, Manuel Belgrano, quien murió el 20 de Junio de 1820, a los 50 años. En medio de las batallas por la Independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Belgrano decidió establecer un símbolo patrio identificatorio y así fue como el 27 de Febrero de 1812 creó la bandera celeste y blanca, inspirándose en la escarapela, también propuesta por él.

El sitio en el que el General Belgrano enarboló por primera vez la bandera fue en el poblado de la Capilla del Rosario, Pago de los Arroyos, hoy ciudad de Rosario, a orillas del Río Paraná. Allí fue consagrada con los mismos colores celeste y blanco por el Congreso de Tucumán el 20 de Julio de 1816 y ratificada en Buenos Aires, el 25 de febrero de 1818, incorporando el Sol de Mayo en la franja blanca central.

Día de la Bandera: ¿desde cuándo?

El 8 de Junio de 1938, por iniciativa del entonces presidente Roberto M. Ortíz, el Congreso Nacional decretó la Ley 12.361 que establece que cada 20 de Junio se celebre en Argentina el Día de la Bandera para recordar la gesta de su creador. Además, desde hace unos años esa fecha es inamovible.