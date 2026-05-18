Detalles de los lugares que sí habrá energía y los que no este martes

Este martes se producirá un corte de energía eléctrica en la zona céntrica (ver aparte) que tendrá una duración aproximada de 4 horas, dado los trabajos que están llevando a cabo desde la empresa prestataria del servicio en nuestra ciudad. Ante la consulta efectuada por nuestro portal en relación al alcance de “zona centro”, fuentes confiables aseguraron que lo comprendido y conocido como “cuatro avenidas” no tendrá energía tal cual lo anunciado.

Es más, el corte alcanzará también a los barrios Padre Gallo, y parte de la Terminal como Barrio Jardín, es decir, desde Avenida Miguens hasta Frondizi, y desde Ruta 50 a Avenida Dindart. Por citar un ejemplo, el Hospital Municipal tendrá interrumpido su servicio de energía eléctrica y se abastecerá a través de su grupo generador, por lo que tuvieron que modificar parte de las actividades rutinarias que allí se llevarían a cabo un martes cotidiano.

Según adelantaron a Ayacuchoaldia.com.ar, habría unas 3 o 4 manzanas cercanas a la zona del barrio 25 de Mayo que también sufrirían el corte a raíz de coincidir con la misma línea de alimentación en la que se estará trabajando desde EDEA.

Dichas tareas que dieron inicio este lunes, con cortes intermitentes, también proseguirán el miércoles con interrupciones programadas en barrios tales como Embarcadero, Progreso, La Perla, entre otros, pero que serían detallados por la misma empresa.