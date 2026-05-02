Desde este sábado se completa el Apertura 2026 en la LPF – Programación de la fecha 9

2 mayo, 2026

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA presenta la programación de la fecha 9 del Torneo Apertura Mercado Libre 2026, que cerrará la etapa clasificatoria del certamen.

Para la diagramación de la fecha 9 se priorizó el descanso correspondiente de los planteles que disputan competencias de CONMEBOL, mientras que en segunda instancia se procedió a solapar partidos de equipos que compiten directamente por la clasificación a Octavos de Final.

A continuación, la agenda completa:

Fecha 9

HOY Sábado 2 de mayo
14.00 Barracas Central – Banfield (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Eduardo Lucero

14.30 Lanús – Deportivo Riestra (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Carla López
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Carlos Córdoba

16.15 Central Córdoba – Boca (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: José Castelli
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Gastón Suárez

18.45 San Lorenzo – Independiente (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Diego Verlota

18.45 Unión – Talleres (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Maximiliano López Monti
VAR: Facundo Tello
AVAR: Marcos Horticolou

21.15 Platense – Estudiantes (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Maximiliano Ramírez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Federico Lapalma
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Comesaña

Domingo 3 de mayo
13.30 Aldosivi – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Ernesto Callegari
Árbitro asistente 2: Gisela Trucco
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Germán Delfino
AVAR: Jorge Broggi

16.00 Rosario Central – Tigre (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Hugo Paez
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Javier Mihura

16.00 Racing – Huracán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Yamil Possi
AVAR: Laura Fortunato

16.00 Gimnasia – Argentinos (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Juan Pafundi
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Wenceslao Meneses
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Sebastián Habib

16.00 Belgrano – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Árbitro: Andrés Gariano
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Marcelo Bistocco

18.30 River – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri
Cuarto árbitro: Ariel Penel
VAR: Felipe Viola
AVAR: Mariana De Almeida

Lunes 4 de mayo
17.00 Gimnasia Mza. – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Joaquín Badano
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: José Carreras
AVAR: Diego Romero

19.15 Vélez – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Agustín Méndez

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto (interzonal) (ESPN Premium)
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Ariel Penel
AVAR: Nelson Sosa

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Estudiantes
 Estudiantes 28 15 8 4 3 17 7 10
GGPGGE
2
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 27 15 7 6 2 20 8 12
EGGEGG
3
Vélez
 Vélez 27 15 7 6 2 17 11 6
GPPGEE
4
Talleres
 Talleres 25 15 7 4 4 16 12 4
EGPGGE
5
Lanús
 Lanús 23 15 6 5 4 18 15 3
GPEGPE
6
San Lorenzo
 San Lorenzo 22 15 5 7 3 13 12 1
PEGEEG
7
Independiente
 Independiente 21 15 5 6 4 22 19 3
PPGEGP
8
Unión
 Unión 20 15 5 5 5 23 19 4
EPGPPE
9
Defensa
 Defensa 19 15 4 7 4 17 19 -2
GGPPPP
10
Instituto
 Instituto 18 15 5 3 7 15 17 -2
GPGGPE
11
Platense
 Platense 16 15 3 7 5 10 13 -3
PPEEPP
12
Gimnasia Mendoza
 Gimnasia Mendoza 16 15 4 4 7 12 21 -9
PPGEGP
13
Central Córdoba
 Central Córdoba 16 15 4 4 7 10 19 -9
GPPPGE
14
Newell's
 Newell’s 14 15 3 5 7 14 26 -12
PGGEGE
15
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 10 15 1 7 7 5 12 -7
PEPPPG

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Independiente Riv.
 Independiente Riv. 33 15 10 3 2 28 14 14
GGGGEG
2
River
 River 29 15 9 2 4 22 11 11
GGGGPG
3
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 29 15 8 5 2 17 11 6
GGGPGG
4
Central
 Central 27 15 8 3 4 19 15 4
GPGPGG
5
Belgrano
 Belgrano 23 15 6 5 4 13 13 0
EPPGEP
6
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 23 15 7 2 6 17 19 -2
PPPGGG
7
Huracán
 Huracán 21 15 5 6 4 17 13 4
EEGGEP
8
Barracas
 Barracas 21 15 5 6 4 14 13 1
GEPGEE
9
Racing
 Racing 20 15 5 5 5 17 15 2
GGPPEE
10
Tigre
 Tigre 19 15 4 7 4 17 14 3
EPPEEP
11
Sarmiento
 Sarmiento 19 15 6 1 8 13 16 -3
PGGPPG
12
Banfield
 Banfield 15 15 4 3 8 15 18 -3
PGPPEE
13
At. Tucumán
 At. Tucumán 11 15 2 5 8 14 20 -6
PGPEPE
14
Aldosivi
 Aldosivi 7 15 0 7 8 5 18 -13
PPEPEP
15
Estudiantes RC
 Estudiantes RC 5 15 1 2 12 5 22 -17
PPEPPP

Tabla General

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG
1
Independiente Riv.
 Independiente Riv. 33 15 10 3 2 28 14 14
2
River
 River 29 15 9 2 4 22 11 11
3
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 29 15 8 5 2 17 11 6
4
Estudiantes
 Estudiantes 28 15 8 4 3 17 7 10
5
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 27 15 7 6 2 20 8 12
6
Vélez
 Vélez 27 15 7 6 2 17 11 6
7
Central
 Central 27 15 8 3 4 19 15 4
8
Talleres
 Talleres 25 15 7 4 4 16 12 4
9
Lanús
 Lanús 23 15 6 5 4 18 15 3
10
Belgrano
 Belgrano 23 15 6 5 4 13 13 0
11
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 23 15 7 2 6 17 19 -2
12
San Lorenzo
 San Lorenzo 22 15 5 7 3 13 12 1
13
Huracán
 Huracán 21 15 5 6 4 17 13 4
14
Independiente
 Independiente 21 15 5 6 4 22 19 3
15
Barracas
 Barracas 21 15 5 6 4 14 13 1
16
Unión
 Unión 20 15 5 5 5 23 19 4
17
Racing
 Racing 20 15 5 5 5 17 15 2
18
Tigre
 Tigre 19 15 4 7 4 17 14 3
19
Defensa
 Defensa 19 15 4 7 4 17 19 -2
20
Sarmiento
 Sarmiento 19 15 6 1 8 13 16 -3
21
Instituto
 Instituto 18 15 5 3 7 15 17 -2
22
Platense
 Platense 16 15 3 7 5 10 13 -3
23
Gimnasia Mendoza
 Gimnasia Mendoza 16 15 4 4 7 12 21 -9
24
Central Córdoba
 Central Córdoba 16 15 4 4 7 10 19 -9
25
Banfield
 Banfield 15 15 4 3 8 15 18 -3
26
Newell's
 Newell’s 14 15 3 5 7 14 26 -12
27
At. Tucumán
 At. Tucumán 11 15 2 5 8 14 20 -6
28
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 10 15 1 7 7 5 12 -7
29
Aldosivi
 Aldosivi 7 15 0 7 8 5 18 -13
30
Estudiantes RC
 Estudiantes RC 5 15 1 2 12 5 22 -17

Goleadores

1
Gabriel Ávalos
Independiente
Goles

9
2
Jordy Caicedo
Huracán
 8
3=
José Romero
Tigre
 6
3=
Cristian Tarragona
Unión Santa Fe
 6
3=
Fabrizio Sartori Prieto
Independiente Rivadavia
 6
3=
Junior Marabel
Sarmiento
 6
3=
Mauro Méndez
Banfield
 6

