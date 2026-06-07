Desde el Club de Leones y Club Leo Ayacucho saludamos y felicitamos a todos los periodistas en su día

7 junio, 2026 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0

Hoy celebramos a quienes, con compromiso y vocación, informan a la comunidad y contribuyen a una sociedad más libre y participativa.

La fecha recuerda la fundación de la Gazeta de Buenos Ayres en 1810, primer periódico de la etapa independentista argentina impulsado por Mariano Moreno.

Desde el Club de Leones y Club Leo Ayacucho saludamos y felicitamos a todos los periodistas en su día, agradeciendo su trabajo diario al servicio de la información y la comunidad.

¡Feliz Día del Periodista!

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