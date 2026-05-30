Desarrollo de la Comunidad acompaña a cooperativa de jóvenes con discapacidad en Quilmes

En el espacio, donde además se implementa el programa Centros Juveniles, se desarrollan actividades y propuestas orientadas a promover la inclusión, la participación y el acompañamiento integral.

Frente al ajuste impulsado por el gobierno nacional, la Provincia de Buenos Aires continúa fortaleciendo políticas públicas destinadas al acompañamiento integral de las juventudes y las personas con discapacidad.En ese marco, el director de Políticas Solidarias del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Agustín Chenna, visitó la Asociación Civil “Juntos en marcha” de Quilmes, donde funciona una cooperativa integrada por jóvenes con discapacidad dedicada a la elaboración de empanadas, generando oportunidades de inclusión laboral y desarrollo comunitario.

En el espacio, donde además se implementa el programa Centros Juveniles impulsado por la cartera que conduce Andrés Larroque, Chenna dialogó con autoridades y participantes sobre las distintas actividades y propuestas que se desarrollan para promover la inclusión, la participación y el acompañamiento integral de las y los jóvenes.

Durante la jornada, el funcionario provincial recordó que recientemente el Gobierno bonaerense dispuso un incremento del 25% para el programa, en línea con los anuncios realizados para otras prestaciones sociales impulsadas por la Provincia.

Esa medida, que también incluyó un refuerzo del 25% de los programas para personas con discapacidad, reafirma el compromiso del gobierno provincial de seguir ampliando derechos y oportunidades en todo el territorio bonaerense.





Con este espacio, ya son más de 455 los Centros Juveniles que funcionan en la Provincia, alcanzando a más de 19.000 chicos y chicas, a través de una política impulsada por la Subsecretaría de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

En la Asociación Civil “Juntos en marcha” se combinan ACV tanto del área provincial de Juventudes como de la Dirección de Promoción de Derechos para Personas con Discapacidad. Allí se llevan adelante talleres de cocina, apoyo escolar y emocional, género y derechos humanos, y teatro, entre otras propuestas orientadas a generar instancias de inclusión, encuentro y participación comunitaria.

El programa Centros Juveniles se implementa en distintos municipios bonaerenses y está destinado a jóvenes de entre 14 y 29 años. A través de propuestas educativas, culturales, deportivas y laborales adaptadas a las realidades de cada territorio, se busca promover el desarrollo integral de los jóvenes en articulación con gobiernos locales y organizaciones comunitarias.

Para su funcionamiento, el Estado provincial destina una inversión superior a los 860 millones de pesos mensuales.

Por otra parte, entre las acciones que se promueven para las personas con discapacidad, se destacan iniciativas como Talleres Protegidos de Producción, Actividades Ecuestres y Vida en Comunidad, junto a las prestaciones sociales que brinda el Ministerio. De esta manera, la Provincia continúa sosteniendo políticas para acompañar y fortalecer a uno de los sectores más afectados por el recorte de programas y recursos impulsado por el gobierno nacional.