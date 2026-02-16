Del 6 al 8 de Marzo se realizará la Expo de Caballos Criollos organizada por la Sociedad Rural de Rauch

Del 6 al 8 de marzo, el predio ferial de la Sociedad Rural vuelve a ser punto de encuentro del mundo criollo, con entrada libre y gratuita.

El viernes 6 tendremos tendrá lugar la 9.ª Prueba de Domadores Rauch y el 10.º Remate de Pelajes Criollos a cargo de la casa consignataria «Hourcade, Albelo & Cía.»

Se presentará un Patio gastronómico con «Acá está la papa» y Antonela Guaita Pastelería.

El cierre musical estará a cargo del DJ Facu Vélez.