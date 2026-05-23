Defensores y Sarmiento empataron 0 a 0 en el clásico del viernes

En un partido trabado y luchado, no se sacaron ventajas. Buen arbitraje de Guillermo Acevedo, ante un lindo marco de público en la fría noche ayacuchense.

Se destacaron Santiago Taborda y el arquero Santiago Pérez en el tricolor, mientras que Mateo Parín y Bautista Didio lo hicieron en el rojinegro, que estrenó nueva indumentaria deportiva.

DEFENSORES 0 – Santiago Pérez, F. Orsini, E. Fortette, R. Arhía, J. Pintos, F. Galera, Santiago Taborda, J. P. Missón, A. González, G. Olavarrieta y E. Lamarche. DT Marcos Swint.

SARMIENTO 0 – Mateo Parín, F. Pereyra, Bautista Didio, N. De La Vega y M. Sauco, D. Palacios, J. M. Lesdesma, J. Didio Cordonnier, J. Sayar, U. Galera, J. Méndez. DT Fernando Aguiar.

Expulsados; No hubo.