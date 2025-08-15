Defensores organiza su cena show este sábado 16

Se viene la Cena show del Club Defensores. Será este sábado 16 de Agosto en la sede del club tricolor desde las 21 horas. El costo de las tarjetas que están a la venta, será de $30.000 con bebida incluida, y $15.000 para menores de 12 años. Como banda invitada se presentará Luciano Ciganda además de que también habrá innumerable cantidad de sorteos y obsequios.

El menú incluye entrada de chorizo y ensalada rusa, asado y tapa con ensaladas de plato principal, y mesa de dulces de postre.

Las tarjetas están a la venta con cualquiera de los integrantes de la Comisión Directiva.