Debuta en la 1era de Racing, Nicolás Kozlovsky que se destacara en el Torneo de Atlético, categoría 2003

Otra vez. Un pequeño que creció y y logra su sueño. Brilló como capitán en Racing de Avellaneda, cuando jugará en el Torneo de Fútbol «Ciudad de la Rosas», que organiza el Club Atlético. Fue antes de la pandemia, cuando lo alojamos en casa.

Ordenado, meticuloso, cuidaba su alimentación y salud como nunca vi a nadie. No tomaba café con leche, ni té. No comía embutidos, no aceptaba fritos, pero en la cancha se destacaba con solo correr.

Prestancia de crack en sus movimientos. Calidad a primera vista. Ya en aquel momento sobresalía, desde ir a consolar a un compañero que erraba un penal, hasta esa noche de domingo que nunca olvidaremos, cuando me dijo…»Pablo mi papá quiere hablar con usted, y su progenitor me dijo vía telefónica; Sr. disculpe las molestias, mi hijo es especial. El y nuestra familia tenemos el sueño que juegue en la primera de Racing, y para eso se prepara desde chico. Le agradezco la paciencia suya y de todo Ayacucho y como lo han tratado. Me dice que estuvo muy cómodo y usted le dio todo los gustos. Eternamente agradecidos».

Pasó el tiempo, como pasa tan rápido…Hoy es el día, esta noche es el partido esperado, y más que nunca estaremos haciendo fuerza por racing, y particularmente por Nicolás Kozlovsky, que por ese fantástico torneo que es el Nacional de Atlético, es un poco como que un hijo nuestro debute en la 1era de Racing….Lo mejor Nico, rompela toda !!!!!

El posible once de Racing vs. Unión, por Copa LPF 2023

Matías Tagliamonte; Tomás Rubio, Nicolás Kozlovsky, Santiago Quiros; Gastón Martirena, Aníbal Moreno o Jonathan Gómez, Agustín Almendra, Ignacio Galván; Gabriel Hauche, Maximiliano Romero, Baltasar Rodríguez. DT: Fernando Gago.

Unión vs. Racing, por Copa de la Liga Profesional 2023: dónde ver en vivo y datos del partido

Hora: 19

19 TV: ESPN Premium

ESPN Premium Árbitro: Darío Herrera

Darío Herrera Estadio: 15 de Abril (Santa Fe)

N. de la R; Por Pablo Tusq – Co propietario del diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar