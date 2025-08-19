De cuánto será el aumento a los municipales?

El Municipio otorgará un aumento del 7% pagaderos en dos tramos a los empleados municipales. Será de un 5% con los sueldos de Agosto y 2% con los salarios de Octubre.

Luego de la reunión de Paritarias llevada a cabo en la delegación local del Ministerio de Trabajo, la actual gestión que encabeza Emilio Cordonnier otorgará dicho incremento salarial que venía siendo reclamado por los gremios intervinientes dado que consideraban que la inflación real era superior a las subas que se habían dado meses atrás.

UPCN y STMA de Ayacucho aceptaron la propuesta en tanto que ATE firmó en disconformidad, ya que había solicitado una suba total del 10% (5 en Agosto y 5 en Octubre).

El Municipio arribó a la reunión de esta mañana con una propuesta que era del 7% pagaderas en 2 tramos iguales (3,5% en Agosto y 3,5% en Octubre), y luego de las negociaciones se produjo la aceptación de una repartición más próxima a la fecha, aunque verdaderamente poco o nada influyente en los salarios de los trabajadores, máxime con el nivel de salarios que poseen hoy en día los trabajadores de la comuna, con sueldos promedios de 600.000 pesos. Es decir, que tendrán una suba de $30.000 en el venidero salario; y unos 13.000 pesos a cobrar en Noviembre.

Foto archivo.