Dany Mutti en el Concurso «La Canción del Mundial» en Rumis, por «La Casa Streaming»

El ayacuchense estuvo en el programa «Rumis» que se emite en el canal La Casa Streaming. donde se busca «La Canción del Mundial» .
El propio Dany Mutti, lo contó en sus redes sociales; «Ahora si!! Ya más tranquilo después de semejante experiencia
-Solo quiero agradecerles a todos por tanto amor y decirles que soy la persona más feliz del mundo!!
-Gracias Modesto Jatip Germán Ocaño y Nacho Lucero porque todo esto es gracias a ustedes!
– Nervios?? no se imaginan, pero de eso se aprende!
En cuanto a ellos, LOS RUMIS…SON INCREÍBLESSS
Una energía muy hermosa
GRACIAS GRACIAS
Nos volveremos a ver
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