Daniel Camacho se consolida en la Máster de APAC con tres carreras ganadas

En categoría Master de APAC volvió a ganar Daniel Camacho.
Tres carreras ganadas de tres competencias de Master APAC.
Clasificaciones
APAC
1) DOMINGUEZ ALBERTO
2) BUDUBA PABLO
3) CASTAÑINO MATIAS
4) CASTAÑINO PABLO
5) BAGLIVO MAXIMILIANO
6) DONATI MAXIMILIANO
7) ALVAREZ MAXIMILIANO
8) GONZALEZ MARIO
9) DIAZ AGUSTIN
10) FINOCCHIO TOMAS
11) CASTEJON/ETCHANCHU
12) CAMACHO DANIEL (M)
13) TIMO MARCELO
14) GRANERO/MUÑOZ
15) VENANCIO GABRIEL (M)
16) GAMAS JUAN JOSE (M)
17) MENDEZ/VILLANUEVA
18) BERTOGLIO OSCAR
nc
CASTAÑINO DIEGO
MACIEL DIEGO
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