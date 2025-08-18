Daireaux – Javier Rodríguez entregó un nuevo minibús para garantizar el arraigo de estudiantes rurales

El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Javier Rodríguez, le entregó un minibús a un establecimiento educativo rural del partido de Daireaux este miércoles, que beneficiará a más de 60 alumnos para que puedan asistir a las actividades educativas sin impedimentos, fomentando el arraigo en zonas donde las grandes distancias pueden complicar el desarrollo de la enseñanza.

En concreto, se trata de un vehículo del 2024 que puede trasladar a 17 pasajeros, recibido por el Centro Educativo para la Producción Total N°27, ubicado en el Paraje La Victoria de la localidad de Arboledas. Esta escuela secundaria tiene un plan de estudios de siete años, y cada graduado se recibe con el título de «Técnico en producción agropecuaria con orientación en administración agraria».

En su discurso, el ministro remarcó: «La provincia crece cuando fortalecemos cada comunidad». También subrayó que estas políticas públicas son determinantes para «forjar el futuro» y añadió que en este contexto nacional es vital «celebrar los logros, sobre todo en momentos difíciles».

Asimismo, en aquel espacio se concretó la puesta en funcionamiento de una sala de elaboración de alimentos, con financiamiento del Gobierno provincial. Al respecto, para Javier Rodríguez «el minibús y la sala procesadora combinan educación y producción».

Por su parte, el intendente de Daireaux, Alejandro Acerbo, se mostró agradecido: «Hoy es un día para que celebremos quienes creemos en la igualdad de oportunidades. Es un placer trabajar así con el Ejecutivo de la provincia».

Una política extendida

Las últimas entregas de llaves para instituciones agrarias fueron en la escuela secundaria 2 de Abril de 1982, del partido de Salto, el colegio de educación superior Ingeniero Emilio White, de Hipólito Yrigoyen, y la secundaria Martín Fierro, de Arrecifes.