Curso de Gestión de Emprendimientos Productivos en CFL N°401 «Manuel Belgrano» – Sarmiento 1040

¿Ya te formaste? Curso de Gestión de Emprendimientos Productivos…

Se encuentra abierta la preinscripción al Curso de Gestión de Emprendimientos Productivos, una propuesta destinada a quienes hayan obtenido certificación en cursos de Nivel II o III de CFL o CFP.

Duración: de julio a diciembre Instructor: Matías Sarramida

Preinscripción y consultas presenciales: CFL N°401 «Manuel Belgrano» – Sarmiento 1040

Una oportunidad para fortalecer conocimientos, adquirir herramientas de gestión y dar el próximo paso en el desarrollo de tu proyecto productivo.