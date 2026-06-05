Curso de Gestión de Emprendimientos Productivos en CFL N°401 «Manuel Belgrano» – Sarmiento 1040

¿Ya te formaste? Curso de Gestión de Emprendimientos Productivos…
Se encuentra abierta la preinscripción al Curso de Gestión de Emprendimientos Productivos, una propuesta destinada a quienes hayan obtenido certificación en cursos de Nivel II o III de CFL o CFP.
Duración: de julio a diciembre
Instructor: Matías Sarramida
Preinscripción y consultas presenciales: CFL N°401 «Manuel Belgrano» – Sarmiento 1040
Una oportunidad para fortalecer conocimientos, adquirir herramientas de gestión y dar el próximo paso en el desarrollo de tu proyecto productivo.
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