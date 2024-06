Curiosidades – La historia de Guy Williams, El Zorro, a 35 años de su muerte

Williams murió a los 65 años en el barrio porteño de La Recoleta. Además de la famosa serie emitida entre fines de la década de 1950 y principios de la de 1960, Williams también actuó en los exitosos ciclos televisivos Perdidos en el espacio y Bonanza.

La triste historia de Guy Williams, El Zorro, a 35 años de su muerte

El actor que encarnó al mítico personaje de El Zorro en la serie de Disney cuyos inicios datan de 1957 tuvo un triste final en Buenos Aires, ciudad donde falleció en el olvido.

Guy Williams nació en 1924 en Nueva York, Estados Unidos y murió en abril de 1989 en el barrio de la Recoleta.

La que tuvo algunos detalles del desembarco en Argentina fue la propia Mirtha Legrand quien ya era una estrella televisiva cuando Canal Trece trajo al actor desde California a la tevé local.

“Murió acá, en Argentina, muy poca gente lo recuerda. Él vino al país, en la época de Goar Mestre en Canal 13, y yo conocí a la mujer (Janice Cooper) y a los hijos (Steven y Toni Catalano). Después se enamoró de una argentina y se quedó a vivir”, dijo Mirtha Legrand años atrás.

Hace 35 años moría Guy Williams en la ciudad de Buenos Aires

Emblemático actor de la televisión norteamericana, Guy Williams, que tuvo sus primeros pasos profesionales en Hollywood pero alcanzó el estrellato gracias a su trabajo en series icónicas como “Perdidos en el espacio” y “Bonanza“, y alcanzó su máximo esplendor dándole vida a El Zorro. Su labor actoral, especialmente en producciones de aventuras, le valieron un lugar privilegiado en las salas de estar de Norteamérica, pero su éxito se extendió por todo el mundo, alcanzando especial repercusión en Latinoamérica, donde sus programas se emiten incluso en la actualidad.

Los roles más reconocidos de Williams fueron el Doctor John Robinson, patriarca de la familia Robinson en la serie de ciencia ficción “Perdidos en el espacio” (1965-1968); y Don Diego de la Vega, personaje titular de la tira de aventuras “El Zorro” (1957-1959).

Pero los últimos días de Williams no fueron tan alegres como sus años dorados en la pequeña pantalla. En más de una oportunidad manifestó su amor por Argentina, país que visitó frecuentemente durante la década de los 70 y en el que vivió sus últimos años. Ya había visitado Buenos Aires en el pasado, pero durante la década de los 80 decidió emigrar (aunque algunos aseguran que se trató de un autoexilio) e instalarse definitivamente en la capital porteña, donde murió en 1989 alejado del ojo público. Fue hallado sin vida en su departamento de Recoleta tras sufrir un aneurisma cerebral a los 65 años.

El Zorro llega a Argentina

La primera vez que Williams visitó Argentina fue en 1973. Inmediatamente se sintió conmovido y movilizado por la admiración y fascinación con la que fue recibido por el público argentino. En más de una ocasión había manifestado su interés y respeto hacia el pueblo argentino. Así fue que el actor que dio vida a el Zorro se enamoró completamente del país de Carlos Gardel, y decidió mudarse definitivamente al barrio de Recoleta (Buenos Aires). En los siguiente años, Williams se encargó de invitar a otros miembros del elenco de “El Zorro“. Se recuerda con especial cariño la visita de Henry Calvin (el eterno Sargento García).

En 1989, luego de pasar varios años en soledad, completamente apartado de la vida pública, se reportó que Williams se encontraba desaparecido. El 6 de mayo, agentes de la policía se presentaron en el departamento del actor y lo hallaron sin vida. Las pericias determinaron que murió el 30 de abril, producto de un aneurisma cerebral. Tenía 65 años. Dada su gran popularidad en Argentina, las cenizas de Williams estuvieron depositadas durante dos años en el cementerio de La Chacarita, en el Pabellón de los Actores.

Vida y obra de Guy Williams

Nacido como Armando Joseph Catalano el 14 de enero de 1924. Asumió el nombre de Guy Williams cuando decidió dedicarse a las artes dramáticas. Un actor reconocido internacionalmente por darle vida a héroes de acción, primero en el cine y luego en la televisión, medio comenzó a impactar con fuerza en las audiencias durante los años 50 con un sinfín de producciones de ficción para toda la familia.

Antes de su éxito actoral, los primeros pasos artísticos de Williams dan cuenta de un joven que no deseaba para si mismo el destino de su padre, un corredor de seguros. En contra de los deseos de su familia, Williams decide probar suerte en una agencia de modelaje donde encontró notable éxito gracias a su porte, presencia y belleza natural. Consiguió trabajo modelando para fotografías que aparecieron en diarios y revistas de la época, incluyendo catálogos de tiendas departamentales, anuncios publicitarios y portadas de libros. Es así que durante la década de los 40 adopta el nombre de Guy Williams, gracias al consejo de su agente, Henry Willson. Aparentemente, la estrategia fue implementada luego de que un director rechazara a Williams porque su nombre real sonaba “demasiado extranjero“.

En 1946, Williams firma un contrato de un año con la Metro-Goldwyn-Mayer y se muda a Hollywood. Su debut en la gran pantalla ocurrió en el docudrama de 1947, “El comienzo del fin“, donde interpretó al aviador del Enola Gay, el avión encargado de lanzar la bomba atómica. Posteriormente participó de otras producciones menores, pero regresó a Nueva York donde siguió trabajando en campañas publicitarias y donde conoció a la modelo Janice Cooper, con quien eventualmente se casó y tuvo dos hijos.

Hacia 1957, Williams ya había participado en exitosas producciones televisivas como el drama militar “Hombres de Annapolis“, o “State Trooper“. En esa misma época, Walt Disney Company se encontraba en la búsqueda de actores para “El Zorro“, una serie basada en el personaje creado por el autor Johnston McCulley en 1919. Se trataba de el joven noble Don Diego de la Vega y su alter ego, el justiciero enmascarado “Zorro”. La condición de los productores era que el actor protagónico debía ser apuesto y tener mínima experiencia en esgrima. Así fue que Disney llegó a Williams y, luego de una audición, los directivos le pidieron que se dejara crecer el bigote.

“El Zorro” estrenó en octubre de 1957 y alcanzó un instantáneo y rotundo éxito. La serie se extendió a los largo de 78 capítulos (dos temporadas, hasta 1959) y tuvo dos películas oficiales, editadas a partir de capítulos inéditos: “The Sign of Zorro” (1958) y “Zorro the Avenger” (1959). Casi entrada la década de los 60, la historia del Zorro estaba llegando a su final, pero Williams continuó dándole vida al personaje en incontables apariciones estelares en programas de variedades y entrevistas.