Culminó la fecha 7 de la LPF – Resultados, tablas / Programación fecha 8, 9 y 10

La Liga Profesional de Fútbol presenta la agenda de la fecha 7 del Torneo Betano Clausura.
Fecha 7
Viernes 29 de agosto
Banfield 1 Tigre 0 (Zona A) – Árbitro: Yael Falcón Pérez
Newell’s 1 Barracas Central 2 (Zona A) – Árbitro: Hernán Mastrángelo
Instituto 0 Independiente 0 (Zona B) – Árbitro: Luis Lobo Medina
Sábado 30 de agosto
San Lorenzo 0 Huracán 0 (Interzonal) (Árbitro: Nicolás Ramírez
Central Córdoba 2 Estudiantes 0 (Zona A) – Árbitro: Andrés Gariano
Ind. Rivadavia Mza. 2 Argentinos Juniors 1 (Zona A) – Árbitro: Facundo Tello
Sarmiento 0 Rosario Central (Zona B) 0 (TNT Sports) – suspendido por cuestiones climáticas –
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Gastón Suárez
Vélez 3 Lanús 0 (Zona B) – Árbitro: Sebastián Martínez
Domingo 31 de agosto
Aldosivi 0 Boca 2 (Zona A) – Árbitro: Sebastián Zunino
Talleres 0 Deportivo Riestra 1 Zona B – Árbitro: Bryan Ferreyra
Defensa y Justicia 2 Belgrano 1 (Zona A) – Árbitro: Felipe Viola
River 2 San Martín SJ 0 (Zona B) – Árbitro: Darío Herrera
Racing 2 Unión 3 (Zona A) – Árbitro: Nazareno Arasa
Lunes 1 de septiembre
Gimnasia 1 Atlético Tucumán 0 (Zona B) – Árbitro: Pablo Dóvalo
Platense 1 Godoy Cruz 3 (Zona B) – Árbitro: Nicolás Lamolina
Tabla de Posiciones
Grupo A
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|Barracas
|14
|7
|4
|2
|1
|11
|8
|3
|
PGGEEG
|2
|
|Central Córdoba
|13
|7
|3
|4
|0
|10
|4
|6
|
EGEEGG
|3
|
|Boca Jrs.
|12
|7
|3
|3
|1
|9
|3
|6
|
EPEGGG
|4
|
|Unión
|12
|7
|3
|3
|1
|10
|5
|5
|
EEPGEG
|5
|
|Defensa
|12
|7
|3
|3
|1
|8
|5
|3
|
GPGEEG
|6
|
|Estudiantes
|12
|7
|4
|0
|3
|8
|8
|0
|
GGGPGP
|7
|
|Huracán
|11
|7
|3
|2
|2
|5
|6
|-1
|
PGGGEE
|8
|
|Banfield
|10
|7
|3
|1
|3
|8
|10
|-2
|
GPPGPG
|9
|
|Argentinos Jrs.
|8
|7
|2
|2
|3
|7
|6
|1
|
PEGPGP
|10
|
|Ind. Rivadavia Mza
|8
|7
|2
|2
|3
|8
|9
|-1
|
GEPPEG
|11
|
|Belgrano
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|7
|-1
|
PEGEPP
|12
|
|Tigre
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|7
|-1
|
GEPGEP
|13
|
|Newell’s
|6
|7
|1
|3
|3
|6
|8
|-2
|
PEEEPP
|14
|
|Racing
|4
|7
|1
|1
|5
|6
|12
|-6
|
GPEPPP
|15
|
|Aldosivi
|3
|7
|0
|3
|4
|1
|8
|-7
|
PEPEPP
Grupo B
|Pos.
|PTS
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Resultados recientes
|1
|
|River
|15
|7
|4
|3
|0
|14
|4
|10
|
GEEGEG
|2
|
|Vélez
|14
|7
|4
|2
|1
|9
|3
|6
|
EEPGGG
|3
|
|Dep. Riestra
|13
|7
|4
|1
|2
|9
|5
|4
|
PGPEGG
|4
|
|San Lorenzo
|12
|7
|3
|3
|1
|5
|3
|2
|
EEGPGE
|5
|
|Central
|10
|6
|2
|4
|0
|4
|2
|2
|
EGEEEG
|6
|
|Gimnasia LP
|10
|7
|3
|1
|3
|5
|5
|0
|
EGGPPG
|7
|
|Lanús
|10
|7
|3
|1
|3
|6
|7
|-1
|
PGGGEP
|8
|
|At. Tucumán
|9
|7
|2
|3
|2
|8
|6
|2
|
EPEEGP
|9
|
|San Martín SJ
|8
|7
|2
|2
|3
|5
|7
|-2
|
GEPEGP
|10
|
|Godoy Cruz
|6
|7
|1
|3
|3
|7
|10
|-3
|
EEPPPG
|11
|
|Platense
|6
|6
|1
|3
|2
|5
|8
|-3
|
PEEEGP
|12
|
|Sarmiento
|6
|6
|1
|3
|2
|5
|9
|-4
|
EEPGEP
|13
|
|Instituto
|6
|7
|1
|3
|3
|2
|10
|-8
|
PEEPPE
|14
|
|Talleres
|5
|7
|1
|2
|4
|3
|8
|-5
|
GEPEPP
|15
|
|Independiente
|3
|6
|0
|3
|3
|4
|7
|-3
|
EPPEPE
La Liga Profesional de Fútbol de la AFA oficializa las programaciones para las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Betano Clausura 2025. Aquí, el cronograma completo de estas dos jornadas.
Fecha 8 (interzonal)
Jueves 11 de septiembre
20.00 Belgrano – San Martín SJ (ESPN Premium)
Viernes 12 de septiembre
14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba (TNT Sports)
19.00 Racing – San Lorenzo (ESPN Premium)
19.00 Huracán – Vélez (TNT Sports)
21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza. (TNT Sports)
21.15 Newell’s – Atlético Tucumán (ESPN Premium)
Sábado 13 de septiembre
14.30 Godoy Cruz – Barracas Central (ESPN Premium)
16.45 Independiente – Banfield (TNT Sports)
19.00 Estudiantes – River (ESPN Premium)
21.15 Sarmiento – Aldosivi (TNT Sports)
Domingo 14 de septiembre
15.00 Gimnasia – Unión (TNT Sports)
15.00 Instituto – Argentinos (ESPN Premium)
17.30 Rosario Central – Boca (TNT Sports)
20.00 Tigre – Talleres (ESPN Premium)
20.00 Defensa y Justicia – Platense (TNT Sports)
Fecha 9
Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
19.00 Huracán – Racing (Zona A) (ESPN Premium)
19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B) (TNT Sports)
21.15 Lanús – Platense (Zona B) (ESPN Premium)
Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal) (ESPN Premium)
16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A) (ESPN Premium)
21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)
Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B) (TNT Sports)
16.45 Godoy Cruz – Instituto (Zona B) (ESPN Premium)
19.00 Argentinos – Banfield (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B) (ESPN Premium)
21.15 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)
Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)
Fecha 10
Viernes 26 de septiembre
19.00 Banfield – Unión (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B) (ESPN Premium)
21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)
Sábado 27 de septiembre
14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A) (ESPN Premium)
14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B) (ESPN Premium)
19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A) (TNT Sports)
21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)
Domingo 28 de septiembre
15.15 Racing – Independiente (interzonal) (TNT Sports/ ESPN Premium)
18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A) (TNT Sports)
20.15 Instituto – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)
Lunes 29 de septiembre
15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)
Martes 30 de septiembre
19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)
