Culminó la fecha 7 de la LPF – Resultados, tablas / Programación fecha 8, 9 y 10

La Liga Profesional de Fútbol presenta la agenda de la fecha 7 del Torneo Betano Clausura.

Fecha 7

Viernes 29 de agosto

Banfield 1 Tigre 0 (Zona A) – Árbitro: Yael Falcón Pérez

Newell’s 1 Barracas Central 2 (Zona A) – Árbitro: Hernán Mastrángelo

Instituto 0 Independiente 0 (Zona B) – Árbitro: Luis Lobo Medina

Sábado 30 de agosto

San Lorenzo 0 Huracán 0 (Interzonal) (Árbitro: Nicolás Ramírez

Central Córdoba 2 Estudiantes 0 (Zona A) – Árbitro: Andrés Gariano

Ind. Rivadavia Mza. 2 Argentinos Juniors 1 (Zona A) – Árbitro: Facundo Tello

Sarmiento 0 Rosario Central (Zona B) 0 (TNT Sports) – suspendido por cuestiones climáticas –
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Julio Fernández
Cuarto árbitro: Joaquin Gil
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Gastón Suárez

Vélez 3 Lanús 0 (Zona B) – Árbitro: Sebastián Martínez

Domingo 31 de agosto

Aldosivi 0 Boca 2 (Zona A) – Árbitro: Sebastián Zunino

Talleres 0 Deportivo Riestra 1 Zona B – Árbitro: Bryan Ferreyra

Defensa y Justicia 2 Belgrano 1 (Zona A) – Árbitro: Felipe Viola

River 2 San Martín SJ 0 (Zona B) – Árbitro: Darío Herrera

Racing 2 Unión 3 (Zona A) – Árbitro: Nazareno Arasa

Lunes 1 de septiembre

Gimnasia 1 Atlético Tucumán 0 (Zona B) – Árbitro: Pablo Dóvalo

Platense 1 Godoy Cruz 3 (Zona B) – Árbitro: Nicolás Lamolina

Tabla de Posiciones

Grupo A

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
Barracas
 Barracas 14 7 4 2 1 11 8 3
PGGEEG
2
Central Córdoba
 Central Córdoba 13 7 3 4 0 10 4 6
EGEEGG
3
Boca Jrs.
 Boca Jrs. 12 7 3 3 1 9 3 6
EPEGGG
4
Unión
 Unión 12 7 3 3 1 10 5 5
EEPGEG
5
Defensa
 Defensa 12 7 3 3 1 8 5 3
GPGEEG
6
Estudiantes
 Estudiantes 12 7 4 0 3 8 8 0
GGGPGP
7
Huracán
 Huracán 11 7 3 2 2 5 6 -1
PGGGEE
8
Banfield
 Banfield 10 7 3 1 3 8 10 -2
GPPGPG
9
Argentinos Jrs.
 Argentinos Jrs. 8 7 2 2 3 7 6 1
PEGPGP
10
Ind. Rivadavia Mza
 Ind. Rivadavia Mza 8 7 2 2 3 8 9 -1
GEPPEG
11
Belgrano
 Belgrano 8 7 2 2 3 6 7 -1
PEGEPP
12
Tigre
 Tigre 8 7 2 2 3 6 7 -1
GEPGEP
13
Newell's
 Newell’s 6 7 1 3 3 6 8 -2
PEEEPP
14
Racing
 Racing 4 7 1 1 5 6 12 -6
GPEPPP
15
Aldosivi
 Aldosivi 3 7 0 3 4 1 8 -7
PEPEPP

Grupo B

Pos. PTS PJ G E P GF GC DG Resultados recientes
1
River
 River 15 7 4 3 0 14 4 10
GEEGEG
2
Vélez
 Vélez 14 7 4 2 1 9 3 6
EEPGGG
3
Dep. Riestra
 Dep. Riestra 13 7 4 1 2 9 5 4
PGPEGG
4
San Lorenzo
 San Lorenzo 12 7 3 3 1 5 3 2
EEGPGE
5
Central
 Central 10 6 2 4 0 4 2 2
EGEEEG
6
Gimnasia LP
 Gimnasia LP 10 7 3 1 3 5 5 0
EGGPPG
7
Lanús
 Lanús 10 7 3 1 3 6 7 -1
PGGGEP
8
At. Tucumán
 At. Tucumán 9 7 2 3 2 8 6 2
EPEEGP
9
San Martín SJ
 San Martín SJ 8 7 2 2 3 5 7 -2
GEPEGP
10
Godoy Cruz
 Godoy Cruz 6 7 1 3 3 7 10 -3
EEPPPG
11
Platense
 Platense 6 6 1 3 2 5 8 -3
PEEEGP
12
Sarmiento
 Sarmiento 6 6 1 3 2 5 9 -4
EEPGEP
13
Instituto
 Instituto 6 7 1 3 3 2 10 -8
PEEPPE
14
Talleres
 Talleres 5 7 1 2 4 3 8 -5
GEPEPP
15
Independiente
 Independiente 3 6 0 3 3 4 7 -3
EPPEPE

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA oficializa las programaciones para las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Betano Clausura 2025. Aquí, el cronograma completo de estas dos jornadas.

Fecha 8 (interzonal)

Jueves 11 de septiembre
20.00 Belgrano – San Martín SJ (ESPN Premium)

Viernes 12 de septiembre
14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba (TNT Sports)
19.00 Racing – San Lorenzo (ESPN Premium)
19.00 Huracán – Vélez (TNT Sports)
21.15 Lanús – Ind. Rivadavia Mza. (TNT Sports)
21.15 Newell’s – Atlético Tucumán (ESPN Premium)

Sábado 13 de septiembre
14.30 Godoy Cruz – Barracas Central (ESPN Premium)
16.45 Independiente – Banfield (TNT Sports)
19.00 Estudiantes – River (ESPN Premium)
21.15 Sarmiento – Aldosivi (TNT Sports)

Domingo 14 de septiembre
15.00 Gimnasia – Unión (TNT Sports)
15.00 Instituto – Argentinos (ESPN Premium)
17.30 Rosario Central – Boca (TNT Sports)
20.00 Tigre – Talleres (ESPN Premium)
20.00 Defensa y Justicia – Platense (TNT Sports)

Fecha 9

Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B) (TNT Sports)
19.00 Huracán – Racing (Zona A) (ESPN Premium)
19.15 San Martín SJ – Vélez (Zona B) (TNT Sports)
21.15 Lanús – Platense (Zona B) (ESPN Premium)

Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal) (ESPN Premium)
16.45 Unión – Ind. Rivadavia Mza. (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A) (ESPN Premium)
21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B) (TNT Sports)

Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B) (TNT Sports)
16.45 Godoy Cruz – Instituto (Zona B) (ESPN Premium)
19.00 Argentinos – Banfield (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B) (ESPN Premium)
21.15 Boca – Central Córdoba (Zona A) (ESPN Premium)

Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A) (ESPN Premium)
21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A) (TNT Sports)

Fecha 10

Viernes 26 de septiembre
19.00 Banfield – Unión (Zona A) (TNT Sports)
19.00 Platense – San Martín SJ (Zona B) (ESPN Premium)
21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A) (ESPN Premium)

Sábado 27 de septiembre
14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A) (ESPN Premium)
14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B) (TNT Sports)
16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B) (ESPN Premium)
19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A) (TNT Sports)
21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B) (TNT Sports)

Domingo 28 de septiembre
15.15 Racing – Independiente (interzonal) (TNT Sports/ ESPN Premium)
18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B) (ESPN Premium)
20.15 Ind. Rivadavia Mza. – Huracán (Zona A) (TNT Sports)
20.15 Instituto – Lanús (Zona B) (ESPN Premium)

Lunes 29 de septiembre
15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A) (TNT Sports)
20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B) (ESPN Premium)

Martes 30 de septiembre
19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A) (TNT Sports)

