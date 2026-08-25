Culminó la 6ta de la LPF – Resultados y tablas al martes 25-8 / Programación de la Fecha 7

25 agosto, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA 0

La Liga Profesional de Fútbol presenta la fecha 6 del Torneo Clausura Mercado Libre;

Fecha 6 – Interzonal

Viernes 21 de agosto
Aldosivi 1 Unión 3
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglieti
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Mariano Ascenzi

Estudiantes (Río Cuarto) 0 San Lorenzo 0
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Carlos Córdoba

Sábado 22 de agosto
Gimnasia 2 Gimnasia (Mza.) 3
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gerardo Lencina

Atlético Tucumán 0 Instituto 0
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Andrés Gariano
AVAR: Jorge Broggi

Independiente 0 Ind. Rivadavia Mza. 0
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Pablo Giménez

Newell’s 2 Banfield 1
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Javier Uziga

Huracán 0 Deportivo Riestra 0
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Belén Bevilacqua

Domingo 23 de agosto

Sarmiento 2 – Estudiantes 0
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Joaquin Gil

Barracas Central 1 – Platense 2
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Romero

Belgrano 1 – Defensa y Justicia 2
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Comesaña

River 2 – Vélez 2
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Carla López

Racing 1 – Boca 1
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Diego Verlotta

Lunes 24 de agosto

Lunes 24 de agosto
Tigre 2 – Central Córdoba 1
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Gisella Bosso

Lanús 1 – Argentinos 1
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
VAR: Yamil Possi
AVAR: Luis Lobo Medina

Talleres 2 – Rosario Central 2
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Marcelo Bistocco

Tablas de posiciones;

Grupo A Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Instituto 13
6
4
1
1
5
2
 3
2 Vélez 12
6
3
3
0
9
5
 4
3 Gimnasia (Mendoza) 12
6
4
0
2
9
5
 4
4 Defensa y Justicia 11
6
3
2
1
8
8
 0
5 Independiente 10
6
3
1
2
6
3
 3
6 Newell`s 10
6
3
1
2
8
6
 2
7 Platense 8
6
2
2
2
7
10
 -3
8 Dep. Riestra 7
6
2
1
3
6
5
 1
9 Lanús 7
6
2
1
3
7
7
 0
10 Unión 7
6
2
1
3
8
9
 -1
11 Boca Juniors 7
6
1
4
1
6
8
 -2
12 San Lorenzo 7
6
2
1
3
2
4
 -2
13 Estudiantes 6
6
2
0
4
7
7
 0
14 Central Córdoba (SE) 6
6
2
0
4
4
7
 -3
15 Talleres 4
6
1
1
4
8
12
 -4
Grupo B Pts. Pj Pg Pe Pp Gf Gc Df
1 Argentinos Juniors 13
6
4
1
1
10
6
 4
2 Sarmiento 12
6
4
0
2
12
8
 4
3 Tigre 11
6
3
2
1
6
3
 3
4 Rosario Central 11
6
3
2
1
7
5
 2
5 Belgrano 10
6
3
1
2
7
4
 3
6 Atlético Tucumán 9
6
2
3
1
4
2
 2
7 Barracas Central 9
6
3
0
3
4
5
 -1
8 Gimnasia 9
6
3
0
3
8
10
 -2
9 Huracán 8
6
2
2
2
4
4
 0
10 Independiente Riv. (M) 8
6
2
2
2
5
6
 -1
11 Banfield 7
6
2
1
3
5
7
 -2
12 Racing Club 5
6
1
2
3
5
8
 -3
13 Estudiantes (RC) 5
6
1
2
3
2
6
 -4
14 River Plate 4
6
1
1
4
4
6
 -2
15 Aldosivi 2
6
0
2
4
4
9
 -5

Programación de la fecha 7

Días y horarios del séptimo capítulo del Torneo Clausura Mercado Libre.

La Liga Profesional de Fútbol presenta la fecha 7 del Torneo Clausura Mercado Libre.

Fecha 7

Viernes 28 de agosto
19.00 Unión – Sarmiento (Interzonal) -ESPN Premium-
21.30 Boca – Lanús (Zona A) -TNT Sports-

Sábado 29 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-

Domingo 30 de agosto
15.00 Banfield – River (Zona B) -ESPN Premium-
17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B) -TNT Sports-
19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B) -TNT Sports-

Lunes 31 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-

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