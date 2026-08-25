Culminó la 6ta de la LPF – Resultados y tablas al martes 25-8 / Programación de la Fecha 7

La Liga Profesional de Fútbol presenta la fecha 6 del Torneo Clausura Mercado Libre;
Fecha 6 – Interzonal
Viernes 21 de agosto
Aldosivi 1 Unión 3
Árbitro: Bruno Amiconi
Árbitro asistente 1: José Castelli
Árbitro asistente 2: Carlos Viglieti
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
VAR: Nahuel Viñas
AVAR: Mariano Ascenzi
Estudiantes (Río Cuarto) 0 San Lorenzo 0
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo
Árbitro asistente 2: Federico Cano
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
VAR: Lucas Cavallero
AVAR: Carlos Córdoba
Sábado 22 de agosto
Gimnasia 2 Gimnasia (Mza.) 3
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Iván Aliende
Árbitro asistente 2: Ramón Ortiz
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: Diego Ceballos
AVAR: Gerardo Lencina
Atlético Tucumán 0 Instituto 0
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou
Cuarto árbitro: Pablo Núñez
VAR: Andrés Gariano
AVAR: Jorge Broggi
Independiente 0 Ind. Rivadavia Mza. 0
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Hugo Páez
Cuarto árbitro: Julián Beligoy
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Pablo Giménez
Newell’s 2 Banfield 1
Árbitro: Felipe Viola
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
Cuarto árbitro: Lucas Rodríguez
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Javier Uziga
Huracán 0 Deportivo Riestra 0
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
VAR: Pablo Dóvalo
AVAR: Belén Bevilacqua
Domingo 23 de agosto
Sarmiento 2 – Estudiantes 0
Árbitro: Nicolás Lamolina
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Joaquin Gil
Barracas Central 1 – Platense 2
Árbitro: Hernán Mastrángelo
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Diego Romero
Belgrano 1 – Defensa y Justicia 2
Árbitro: Fernando Espinoza
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Federico García
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Comesaña
River 2 – Vélez 2
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Diego Martin
Cuarto árbitro: Pablo Dóvalo
VAR: Germán Delfino
AVAR: Carla López
Racing 1 – Boca 1
Árbitro: Nicolás Ramírez
Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Pablo Giménez
VAR: Fernando Echenique
AVAR: Diego Verlotta
Lunes 24 de agosto
Lunes 24 de agosto
Tigre 2 – Central Córdoba 1
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Maximiliano Macheroni
AVAR: Gisella Bosso
Lanús 1 – Argentinos 1
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Uriel García Leri
Cuarto árbitro: Gonzalo Creimermann
VAR: Yamil Possi
AVAR: Luis Lobo Medina
Talleres 2 – Rosario Central 2
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
Cuarto árbitro: Lautaro Castagnola
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Marcelo Bistocco
Tablas de posiciones;
|Nº
|Grupo A
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Gf
|Gc
|Df
|1
|Instituto
|13
|
6
|
4
|
1
|
1
|
5
|
2
|3
|2
|Vélez
|12
|
6
|
3
|
3
|
0
|
9
|
5
|4
|3
|Gimnasia (Mendoza)
|12
|
6
|
4
|
0
|
2
|
9
|
5
|4
|4
|Defensa y Justicia
|11
|
6
|
3
|
2
|
1
|
8
|
8
|0
|5
|Independiente
|10
|
6
|
3
|
1
|
2
|
6
|
3
|3
|6
|Newell`s
|10
|
6
|
3
|
1
|
2
|
8
|
6
|2
|7
|Platense
|8
|
6
|
2
|
2
|
2
|
7
|
10
|-3
|8
|Dep. Riestra
|7
|
6
|
2
|
1
|
3
|
6
|
5
|1
|9
|Lanús
|7
|
6
|
2
|
1
|
3
|
7
|
7
|0
|10
|Unión
|7
|
6
|
2
|
1
|
3
|
8
|
9
|-1
|11
|Boca Juniors
|7
|
6
|
1
|
4
|
1
|
6
|
8
|-2
|12
|San Lorenzo
|7
|
6
|
2
|
1
|
3
|
2
|
4
|-2
|13
|Estudiantes
|6
|
6
|
2
|
0
|
4
|
7
|
7
|0
|14
|Central Córdoba (SE)
|6
|
6
|
2
|
0
|
4
|
4
|
7
|-3
|15
|Talleres
|4
|
6
|
1
|
1
|
4
|
8
|
12
|-4
|Nº
|Grupo B
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Gf
|Gc
|Df
|1
|Argentinos Juniors
|13
|
6
|
4
|
1
|
1
|
10
|
6
|4
|2
|Sarmiento
|12
|
6
|
4
|
0
|
2
|
12
|
8
|4
|3
|Tigre
|11
|
6
|
3
|
2
|
1
|
6
|
3
|3
|4
|Rosario Central
|11
|
6
|
3
|
2
|
1
|
7
|
5
|2
|5
|Belgrano
|10
|
6
|
3
|
1
|
2
|
7
|
4
|3
|6
|Atlético Tucumán
|9
|
6
|
2
|
3
|
1
|
4
|
2
|2
|7
|Barracas Central
|9
|
6
|
3
|
0
|
3
|
4
|
5
|-1
|8
|Gimnasia
|9
|
6
|
3
|
0
|
3
|
8
|
10
|-2
|9
|Huracán
|8
|
6
|
2
|
2
|
2
|
4
|
4
|0
|10
|Independiente Riv. (M)
|8
|
6
|
2
|
2
|
2
|
5
|
6
|-1
|11
|Banfield
|7
|
6
|
2
|
1
|
3
|
5
|
7
|-2
|12
|Racing Club
|5
|
6
|
1
|
2
|
3
|
5
|
8
|-3
|13
|Estudiantes (RC)
|5
|
6
|
1
|
2
|
3
|
2
|
6
|-4
|14
|River Plate
|4
|
6
|
1
|
1
|
4
|
4
|
6
|-2
|15
|Aldosivi
|2
|
6
|
0
|
2
|
4
|
4
|
9
|-5
Programación de la fecha 7
La Liga Profesional de Fútbol presenta la fecha 7 del Torneo Clausura Mercado Libre.
Fecha 7
Viernes 28 de agosto
19.00 Unión – Sarmiento (Interzonal) -ESPN Premium-
21.30 Boca – Lanús (Zona A) -TNT Sports-
Sábado 29 de agosto
14.45 Deportivo Riestra – Vélez (Zona A) -TNT Sports-
17.00 Rosario Central – Gimnasia (Zona B) -ESPN Premium-
19.00 Huracán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -TNT Sports-
21.30 Talleres – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
21.30 Atlético Tucumán – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
Domingo 30 de agosto
15.00 Banfield – River (Zona B) -ESPN Premium-
17.00 Argentinos – Aldosivi (Zona B) -TNT Sports-
19.15 Independiente – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Lunes 31 de agosto
19.00 Defensa y Justicia – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
19.00 Estudiantes – Newell’s (Zona A) -TNT Sports-
21.15 Tigre – Barracas Central (Zona B) -ESPN Premium-
21.15 Instituto – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
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