Cuenta DNI oficializó los beneficios de Mayo 2026 y el descuento en carnicerías sigue de lunes a viernes

La billetera digital de Banco Provincia continua con una amplia variedad de promociones en distintos rubros.

Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, actualiza sus beneficios de mayo. Hay descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses y gastronomía, entre otros rubros. La novedad en mayo es la vuelta del beneficio de 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la billetera digital.