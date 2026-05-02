Cuenta DNI oficializó los beneficios de Mayo 2026 y el descuento en carnicerías sigue de lunes a viernes

La billetera digital de Banco Provincia continua con una amplia variedad de promociones en distintos rubros.
Cuenta DNI, la billetera virtual de Banco Provincia, actualiza sus beneficios de mayo. Hay descuentos en comercios de cercanía, supermercados, ferias y mercados bonaerenses y gastronomía, entre otros rubros. La novedad en mayo es la vuelta del beneficio de 3 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito desde la billetera digital.
Una persona que utiliza todas las promociones de Cuenta DNI puede ahorrar casi $150 mil pesos por mes. Y esta cifra sin tener en cuenta los beneficios en librerías y perfumerías, que no tienen tope de descuento, ni los descuentos en supermercados, algunos también sin tope.
Todas las promociones de Cuenta DNI en mayo 2026
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Comercios de cercanía (incluye carnicerías): 20% de descuento de lunes a viernes. Tope: $5.000 por semana y por persona, que se alcanza con $25.000 en consumos.
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Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días. Tope: $6.000 por semana y por persona, que se alcanza con $15.000 en consumos.
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Universidades, eventos, entidades educativas y clubes: 40% de descuento todos los días. Tope de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.
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Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.
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FULL YPF (gastronomía): 25% de descuento los sábados y domingos en locales adheridos. Tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos. Es beneficio no aplica para la compra de combustibles.
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Marcas destacadas: 30% de descuento todos los días. Tope de $15.000 por mes, que se alcanza con $50.000 en consumos mensuales.
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Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes. Sin tope de reintegro.
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Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves. Sin tope de reintegro.
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Jubilados: 5% de descuento adicional en supermercados adheridos. Tope de reintegro unificado de $5.000 de acuerdo con la vigencia de la promoción y por persona.
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Beneficio NFC, para pagos sin contacto con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI: Hasta 3 cuotas sin interés en comercios que NO pertenezcan al rubro alimentos.
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