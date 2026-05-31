Cuenta DNI junio: nuevos topes de reintegro, descuentos en supermercados y hasta un 30% en comercios

El Banco Provincia adelantó lo que será su programa durante el presente mes de Junio, con beneficios que tendrá su billetera virtual el sexto mes del año.

Banco Provincia comenzó a anticipar los descuentos y beneficios que estarán disponibles durante junio de 2026 para las personas usuarias de Cuenta DNI. Las promociones incluyen reintegros en supermercados, gastronomía, estaciones de servicio y comercios adheridos, con descuentos que llegarán hasta el 30%.

La billetera digital del banco bonaerense volverá a ofrecer beneficios especiales durante distintos días de la semana para quienes realicen pagos mediante QR o Clave DNI desde la aplicación.

Entre las promociones confirmadas aparecen descuentos en cadenas de supermercados, beneficios en locales gastronómicos y reintegros en comercios adheridos.

Cuenta DNI: descuentos en gastronomía y YPF Full

Además de las promociones en supermercados, Banco Provincia mantendrá los descuentos para salidas y consumo gastronómico durante los fines de semana. Los sábados y domingos habrá un 25% de ahorro en locales gastronómicos adheridos, con un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona.

Ese mismo beneficio estará disponible en locales YPF Full durante los fines de semana, también con un límite semanal de $8.000 por usuario.

Banca

Beneficios confirmados para gastronomía:

25% de descuento en gastronomía

25% de ahorro en YPF Full

Vigencia: sábados y domingos

Tope de reintegro: $8.000 semanales por persona

Cuenta DNI tendrá descuentos de hasta 30% en comercios adheridos

El banco también confirmó promociones especiales con un 30% de ahorro en comercios seleccionados. En estos casos, el tope de reintegro será de $15.000 por comercio, por mes y por persona.

Comercios adheridos al 30% de ahorro:

Helados Daniel

La Fonte D’Oro

Lucciano’s

Grido

LePark

Guolis Argentina

Desde la entidad aclararon que algunas promociones podrán acumularse con otros beneficios vigentes durante el mismo día.