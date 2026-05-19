Cuándo jugará la Selección Argentina sus partidos del Mundial / Calendario completo

El equipo de Lionel Scaloni compartirá el grupo J con Argelia, Austria y Jordania, con el objetivo de hacer una buena clasificación a los 16avos de final;
La selección argentina hará su debut en el Mundial ante Argelia en Kansas.
La selección argentina irá a Estados Unidos para defender el título de campeón del mundo, por lo que miles de hinchas albicelestes aguardan para viajar y estar presentes en el Mundial. A su vez, los fanáticos que se quedarán en el país planifican cómo verán los partidos desde casa, con horarios poco habituales.
El comienzo de la Copa del Mundo tendrá a México y Sudáfrica como protagonistas, ya que se enfrentarán en el partido inaugural el próximo jueves 11 de junio a las 16 (horario en Argentina) en el mítico estadio Azteca, marcando el puntapié inicial del certamen.
Por su parte, los fanáticos argentinos deberán esperar unos días más para ver a su selección en cancha, debido a que el equipo de Lionel Scaloni comparte el grupo J con Argelia, Austria y Jordania, una de las últimas zonas en comenzar la actividad.
Cuándo juega la selección argentina en el Mundial
El debut de la Albiceleste en esta Copa del Mundo será el martes 16 de junio a las 22 ante Argelia en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas, ciudad donde hará base para el resto del certamen.
Unos días más tarde, Argentina disputará su segundo partido el lunes 22 de junio a las 14 frente a Austria en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, a pocos minutos de Dallas. Finalmente, cerrará la fase de grupos en ese mismo estadio el sábado 27 de junio a las 23 contra Jordania, lo que definirá su posición en la zona y, en caso de clasificarse, su camino a partir de 16avos de final.
Calendario completo de la fase de grupos de la Copa del Mundo
Jueves 11 de junio
16:00 – México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
23:00 – Corea del Sur vs. República Checa – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes 12 de junio
16:00 – Canadá vs. Bosnia – Grupo B – Toronto Stadium
22:00 – Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Angeles Stadium
Sábado 13 de junio
16:00 – Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium
19:00 – Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Nueva York Nueva Jersey Stadium
22:00 – Haití vs. Escocia – Grupo C – Boston Stadium
Domingo 14 de junio
01:00 – Australia vs. Turquía – Grupo D – BC Place Vancouver
14:00 – Alemania vs. Curazao – Grupo E – Houston Stadium
17:00 – Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas Stadium
20:00 – Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Philadelphia Stadium
23:00 – Suecia vs. Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey
Lunes 15 de junio
13:00 – España vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta Stadium
16:00 – Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Seattle Stadium
19:00 – Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Miami Stadium
22:00 – Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Los Angeles Stadium
Martes 16 de junio
16:00 – Francia vs. Senegal – Grupo I – New York New Jersey Stadium
19:00 – Irak vs. Noruega – Grupo I – Boston Stadium
22:00 – Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City Stadium
Miércoles 17 de junio
01:00 – Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
14:00 – Portugal vs. RD Congo – Grupo K – Houston Stadium
17:00 – Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Dallas Stadium
20:00 – Ghana vs. Panamá – Grupo L – Toronto Stadium
23:00 – Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México
Jueves 18 de junio
13:00 – República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta Stadium
16:00 – Suiza vs. Bosnia – Grupo B – Los Angeles Stadium
19:00 – Canadá vs. Qatar – Grupo B – BC Place Vancouver
22:00 – México vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Guadalajara
Viernes 19 de junio
16:00 – Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle Stadium
19:00 – Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium
22:00 – Brasil vs. Haití – Grupo C – Philadelphia Stadium
Sábado 20 de junio
01:00 – Turquía vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
14:00 – Países Bajos vs. Suecia – Grupo F – Houston Stadium
17:00 – Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto Stadium
21:00 – Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City Stadium
Domingo 21 de junio
01:00 – Túnez vs. Japón – Grupo F – Estadio Monterrey
13:00 – España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Atlanta Stadium
16:00 – Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Angeles Stadium
19:00 – Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami Stadium
22:00 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – BC Place Vancouver
Lunes 22 de junio
14:00 – Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium
18:00 – Francia vs. Irak – Grupo I – Philadelphia Stadium
21:00 – Noruega vs. Senegal – Grupo I – Nueva York Nueva Jersey Stadium
Martes 23 de junio
00:00 – Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium
14:00 – Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston Stadium
17:00 – Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium
20:00 – Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium
23:00 – Colombia vs. RD Congo – Grupo K – Estadio Guadalajara
Miércoles 24 de junio
16:00 – Suiza vs. Canadá – Grupo B – BC Place Vancouver
16:00 – Bosnia vs. Qatar – Grupo B – Seattle Stadium
19:00 – Escocia vs. Brasil – Grupo C – Miami Stadium
19:00 – Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta Stadium
22:00 – República Checa vs. México – Grupo A – Estadio Ciudad de México
22:00 – Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Monterrey
Jueves 25 de junio
17:00 – Ecuador vs. Alemania – Grupo E – New York New Jersey Stadium
17:00 – Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E- Philadelphia Stadium
20:00 – Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Kansas City Stadium
20:00 – Japón vs. Suecia – Grupo F – Dallas Stadium
23:00 – Turquía vs. Estados Unidos – Grupo D (EE.UU. #3) – Los Angeles Stadium
23:00 – Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
Viernes 26 de junio
16:00 – Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston Stadium
16:00 – Senegal vs. Irak – Grupo I – Toronto Stadium
21:00 – Uruguay vs. España – Grupo H – Estadio Guadalajara
21:00 – Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Houston Stadium
Sábado 27 de junio
00:00 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – BC Place Vancouver
00:00 – Egipto vs. Irán – Grupo G – Seattle Stadium
18:00 – Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium
18:00 – Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium
20:30 – Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami Stadium
20:30 – RD Congo vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta Stadium
23:00 – Jordania vs. Argentina – Grupo J – Dallas Stadium
23:00 – Argelia vs. Austria – Grupo J – Kansas Stadium
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