Cuándo es el próximo fin de semana largo después del feriado del 25 de mayo

El lunes 25 de mayo se conmemora la Revolución de Mayo de 1810, una fecha inamovible del calendario de feriados nacionales por lo que tiene lugar un fin de semana largo de tres días para descansar o asistir a distintos festivales para celebrar una de las fechas patrias más importantes de la Argentina.

Luego, habrá que esperar a junio para tener un próximo feriado y fin de semana largo, también por fechas vinculadas a la historia de nuestro país. Estas conmemoraciones suelen celebrarse remarcando la tradición e identidad argentina con la realización de bailes y la preparación de platos tradicionales como el locro.

El próximo feriado nacional en la Argentina será el 17 de junio, que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. La efeméride se estableció como feriado nacional en 2016 para rendir homenaje al prócer y héroe de la independencia. Pero como es una fecha trasladable, este año se movió el lunes 15 y habrá un nuevo fin de semana largo.

Pero no será el único feriado, ya que el 20 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano, además este día se celebra el Día de la Bandera en honor a su creador.

¿Quién fue Martín Miguel de Güemes?

Güemes fue un militar y héroe de la liberación nacional que luchó en el Norte. Nació en Salta el 8 de febrero de 1785. Realizó sus estudios en la misma ciudad que lo vio crecer, su educación superior continuó en su casa, junto a sus hermanos, por medio de educadores pagados por su padre.

A inicios de 1799 se incorporó como Cadete de la séptima Compañía de III Batallón del Regimiento de Infantería de Buenos Aires, que tenía su asiento en la Ciudad de Salta. Actuó en la Guerra de la Independencia y en las Guerras Civiles. Fue gobernador de Salta durante seis años y lideró la llamada Guerra Gaucha, defendiendo al país de las invasiones realistas.

Su actuación fue importante, ya que sin su resistencia, no hubiera sido posible defender el norte del país después de tres derrotas, ni hubieran sido posibles las campañas de San Martín. Bajo su mando, las ciudades de Salta y Jujuy y su campaña defendieron al resto de la Argentina sin ayuda exterior.

¿Desde cuándo es feriado el 20 de junio en Argentina?

Belgrano falleció este día pero de 1820 y recién el 8 de junio de 1938 se decretó la fecha como feriado nacional mediante la ley 12.361. La bandera fue creada el 27 de febrero de 1812 durante las batallas por la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

Las tropas a la orden de Manuel Belgrano comenzaron a usar una escarapela bicolor azul-celeste y blanco, para diferenciarse del rojo que usaba el ejército realista. La bandera fue izada por primera vez en la ciudad de Rosario (Santa Fe), principal sede de las celebraciones con su Monumento a la Bandera.

¿Cuántos fines de semana largos quedan en la Argentina?

Junio: del sábado 13 al lunes 15.

Julio: del jueves 9 al domingo 12.

Agosto: del sábado 15 al lunes 17.

Octubre: del sábado 10 al lunes 12.

Noviembre: del sábado 21 al lunes 23.

Diciembre: del sábado 5 al martes 8 y del viernes 25 al domingo 27.

N. de la R; fuente El Destape.