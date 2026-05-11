Crucero por Brasil en Marzo del 2027: la propuesta de Marita Aranda y Wave Viajes

Te gustaría hacer un crucero por Brasil en 2027? Marita Aranda y WAVE Viajes lo hacen posible. Una propuesta con el debido tiempo para que te vayas organizando y empieces a soñar en ese viaje que recorrerá la ciudades de Punta del Este, Camboriú, Ilhabela y Río de Janeiro.

La salida será el 23 de Marzo de 2027, incluyendo 8 noches en el MSC Splendida, con desayuno, almuerzo, merienda y cena, paquete de bebidas con y sin alcohol durante todo el viaje. Consulta con Marita en Murgier 1084 o al 2494 578431.