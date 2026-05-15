Crisis sanitaria: La Provincia convocará a los 135 Intendentes para analizar los recortes nacionales en salud

El gobernador Axel Kicillof junto al Ministro de Salud bonaerense, convocarán a los 135 Intendentes bonaerenses a fin de analizar el impacto de los recortes nacionales en salud. Según se supo, el encuentro se realizará en la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y reunirá a jefes comunales de todo el territorio bonaerense.

Se presentará un informe detallado sobre el impacto del ajuste nacional en el sistema sanitario y se firmará un acta acuerdo para reclamar por los recursos y políticas públicas afectadas.

Durante el encuentro, el ministro Kreplak presentará un informe detallado sobre las consecuencias que las medidas adoptadas por la administración nacional tienen sobre el sistema de salud provincial. La exposición incluirá estadísticas, indicadores sanitarios, datos comparativos y relevamientos realizados por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires sobre distintas áreas que registran dificultades y tensiones crecientes.

Entre los principales puntos se abordarán las consecuencias derivadas de la interrupción y desfinanciamiento de programas sanitarios, las dificultades vinculadas al acceso a medicamentos, los problemas asociados a la provisión de insumos y vacunas, la creciente demanda sobre el sistema público y el impacto en distintas estrategias de atención y cuidado.

Desde la Provincia señalan que el ajuste ya genera efectos concretos sobre el funcionamiento del sistema sanitario y advierten sobre una creciente presión en hospitales y centros de salud, en un contexto de mayor demanda y menores recursos provenientes de políticas nacionales.

En ese marco, los intendentes firmarán un acta acuerdo conjunta para expresar la preocupación de los municipios frente a la situación sanitaria y reclamar la restitución de programas, recursos y herramientas consideradas esenciales para garantizar el acceso a la salud. El documento buscará consolidar una posición común de los gobiernos locales y fortalecer una agenda federal de defensa del sistema sanitario.