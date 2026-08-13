Crisis del Minella de Mar del Plata: el Municipio analiza la cesión del 87,5% de las acciones a un empresario del entretenimiento

La decisión fue formalizada mediante la Resolución Nº 229/2026 de la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda, firmada el 28 de julio. El acto administrativo no autoriza todavía la cesión accionaria, sino que crea una comisión especial para estudiar el pedido y determinar si se ajusta al Pliego Único de Bases y Condiciones y al resto de la normativa aplicable.

Según surge del expediente, Minella Stadium presentó ante el Ente Municipal de Deportes (Emder) una solicitud de autorización “previa, expresa y escrita” para transferir el 87,5% de sus acciones a Perfeta Producciones S.A. La aprobación municipal resulta obligatoria de acuerdo con el artículo 17 del pliego que regula la concesión.

El movimiento se produce en medio de una fuerte crisis de la empresa que recibió la explotación del complejo hace apenas ocho meses. La concesionaria acumuló cheques rechazados por más de $220 millones, deudas con proveedores y recientemente sufrió el retiro de los medidores de electricidad del Minella y el Polideportivo por parte de EDEA debido a la falta de pago.

Un nuevo empresario para una concesión en crisis

La operación podría modificar de manera sustancial la composición de la empresa que recibió la concesión por 30 años, con posibilidad de extenderla otros diez. El contrato contempla además inversiones por unos 40 millones de dólares que, hasta el momento, no se concretaron.

El empresario que busca ingresar a la concesionaria es Marcelo Fígoli, vinculado al Grupo Fénix y con una extensa trayectoria en la industria del entretenimiento y los espectáculos. La firma que representa sus intereses en esta operación es Perfeta Producciones S.A., que quedaría con el 87,5% de Minella Stadium si el Municipio finalmente autoriza la transferencia.

Perfeta Producciones fue constituida en 2019 y su objeto social incluye la producción y explotación de espectáculos públicos, entre ellos eventos deportivos, teatrales y musicales. La empresa obtuvo además la concesión del estadio Aconcagua Arena, en Mendoza, por 20 años, en un proceso que contemplaba obras e inversiones para mejorar las condiciones del predio.

Fígoli también tiene una fuerte presencia en el negocio de los medios de comunicación. A través del Grupo Fénix está vinculado a Alpha Media, holding que reúne emisoras como Radio Rivadavia, Rock & Pop y Splendid, además de otros activos vinculados a la industria del entretenimiento.

Además tiene intereses en el fútbol: es propietario y presidente del Burgos C.F. de España y mantiene participación en otros clubes de España y Uruguay. Su grupo empresario tiene además actividad en la producción de espectáculos y el entretenimiento.

La salida para una concesión bajo la lupa

El pedido de autorización aparece en un momento particularmente delicado para Minella Stadium. La firma llegó a la concesión con el respaldo financiero de capitales brasileños que debían aportar parte de los fondos necesarios para cumplir con el plan de inversiones. Sin embargo, esos capitales se retiraron y la empresa quedó expuesta a serios problemas económicos.

La situación derivó en la falta de obras comprometidas y en una serie de conflictos con proveedores, además de los problemas para afrontar el pago de los servicios básicos. El reciente corte de luz en los escenarios deportivos volvió a poner el funcionamiento del complejo en el centro de la escena.

A la crisis económica se suma la investigación judicial por presuntas irregularidades en el proceso licitatorio. La ONG Mirada Ciudadana fue aceptada como particular damnificado y su abogado, César Sivo, cuestionó el procedimiento desde su origen. “Es todo irregular, de punta a punta”, sostuvo el letrado en diálogo con Infocielo, mientras la Justicia comenzó a ordenar medidas de prueba.

En ese contexto, la eventual llegada de Fígoli aparece como una posible salida para sostener la concesión bajo una nueva estructura societaria. Pero antes, el Municipio deberá determinar si autoriza la cesión del 87,5% de las acciones y si la empresa que pretende ingresar cumple con las condiciones exigidas para hacerse cargo de la principal participación de la concesionaria.

N. de la R; fuente Infocielo.