Cortes de tránsito el lunes 25 por el desfile tradicionalista

Este lunes 25 de mayo, como parte de los festejos patrios por un nuevo año de la Revolución de Mayo, se llevará a cabo un desfile tradicionalista en el centro de la ciudad. Desde Tránsito de la comuna informaron de qué manera se llevarán a cabo los cortes programados desde las 9 hs:

*Alem entre Murgier y Av. Miguens

*San Martin entre Mitre y 9 de Julio

*25 de Mayo entre 9 de Julio y Mitre

*Sáenz Peña entre Mitre y 9 de Julio

*España entre 9 de Julio y Mitre

*Poderoso entre Rivadavia y 9 de Julio

Además, solicitaron la colaboración de los vecinos para mantener la calle Alem entre Sáenz Peña y San Martin libre de vehículos estacionados.