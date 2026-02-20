Corte en el suministro de agua potable

Desde la medianoche se registra el corte total del suministro de agua potable en nuestra ciudad y que afecta al acueducto que provee del vital servicio a localidades como Maipú, Guido, entre otras. El mismo fue anunciado por la empresa ABSA a fin de llevar a cabo trabajos de mantenimiento en el tanque que posee en la planta de Ruta 50 y Avenida Bavio.

La empresa informó oportunamente que aguardaban que en el transcurso de la mañana se fuera normalizando el servicio, aunque podría registrarse escasa presión que iría aumentando paulatinamente.

Foto archivo