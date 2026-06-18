Correcaminata 160° aniversario de Ayacucho – Será este domingo 21 de Junio

¡𝐓𝐎𝐃𝐎 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐑𝐑𝐄𝐂𝐀𝐌𝐈𝐍𝐀𝐓𝐀 𝐀𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐀𝐑𝐈𝐎
Compartimos los circuitos de 7K y 3,5K para que puedas conocer el recorrido y prepararte para disfrutar de una jornada deportiva el domingo 21 de Junio en el marco de los festejos por un nuevo aniversario de nuestra ciudad.
Entrega de kits: mismo día de la competencia de 8:30 a 10:30 horas
Largada 11:00 horas (desde Plaza Ciaño Av. Miguens y Av. Dindart)
Categorías
3,5K • Categoría única participativa
7K • Clasificación General: premios para los 5 primeros puestos (Damas y Caballeros) Indumentaria deportiva + medalla
• Categoría personas con discapacidad
• Categorías por edad:
U20
20 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
Más de 65 años
Te esperamos para compartir deporte, recreación y celebración en una jornada para toda la comunidad. ¡Si todavía no te inscribiste buscá el link en nuestra BIO o en HISTORIAS DESTACADAS (deportes).
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