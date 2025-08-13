Copa Libertadores: hora y TV de todos los partidos de octavos de final

Después de varios meses de espera, finalmente regresa la actividad de la Copa Libertadores. Este martes darán comienzo los octavos de final del torneo más importante del continente, con River, Racing, Vélez y Estudiantes como representantes argentinos. Todos ellos salieron primeros en la fase de grupos, por lo que definirán sus llaves en condición de local en esta primera ronda eliminatoria.

El primero de ellos en salir a la cancha será el Fortín, que el martes 12 de agosto a las 19.00hs enfrentará a Fortaleza en Brasil. Ese mismo día, a las 21.30hs, será el turno de la Academia de visitar a Peñarol en Montevideo. Las revanchas será el 19 del mismo mes a la misma hora, y los ganadores de ambas llaves se enfrentarán en octavos de final.

El miércoles 13, a las 19.00, Estudiantes enfrentará a Cerro Porteño en Paraguay. El Pincha, que ganó una zona complicada por encima de Botafogo -el campeón defensor-, definirá la serie siete días más tarde en La Plata.

Finalmente, el jueves 14 será el día en el que River enfrente a Libertad en Paraguay. Una semana después, el equipo de Marcelo Gallardo definirá la serie en el Monumental. Ambos partidos serán a las 21.30hs de Argentina.

Más allá de los encuentros de los argentinos, todos los cruces tienen confirmados ya tienen día, hora y TV confirmada. Mirá el cuadro de la Copa Libertadores 2025 y el cronograma completo.

OCTAVOS DE FINAL DE LIBERTADORES: DÍAS, HORA Y TV DE LOS PARTIDOS DE IDA

Martes 12 de agosto

19:00 Fortaleza vs. Vélez | FOX SPORTS – DISNEY+

Vélez – Fortaleza.

21:30 A. Nacional vs. San Pablo | FOX SPORTS 2 – DISNEY+

21:30 Peñarol vs. Racing | FOX SPORTS 2 – DISNEY+

Racing – Peñarol.

Miércoles 13 de agosto

19:00 Cerro Porteño vs. Estudiantes | FOX SPORTS – DISNEY+

Estudiantes – Cerro.

21:30 Flamengo vs. Inter | FOX SPORTS – DISNEY+

Jueves 14 de agosto

19:00 Botafogo vs. Liga de Quito | FOX SPORTS – DISNEY+

21:30 Libertad vs. River | FOX SPORTS – TELEFE – DISNEY+

River – Libertad

21:30 Universitario vs. Palmeiras | FOX SPORTS 2 – DISNEY+

OCTAVOS DE FINAL DE LIBERTADORES: DÍAS Y HORARIOS PARA LAS VUELTAS

Martes 19 de agosto

19.00V élez vs. Fortaleza

21:30 Racing vs. Peñarol

21:30 San Pablo vs. A. Nacional

Miércoles 20 de agosto

19.00 Estudiantes vs. Cerro Porteño

21:30 Inter vs. Flamengo

Jueves 21 de agosto

19:00 Liga de Quito vs. Botafogo

21.30 River vs. Libertad

21.30 Palmeiras vs. Universitario

Cuándo se juegan los cuartos de final, las semifinales y la gran final de la Copa Libertadores

Los cuartos de final se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre, las semifinales están previstas para jugarse entre el 21 y el 29 de octubre mientras que la gran final se hará el sábado 29 de noviembre en Lima, en Perú. N. de la R; fuente Olé