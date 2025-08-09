Conmoción en Uruguay: a los 16 años, murió Matilde Itzcovich, una joven promesa del automovilismo

Competía en karting y tuvo buenos rendimientos tanto nacionales como internacionales, además de logros históricos en el Campeonato Mundial FIA de la categoría OK-N.

Matilde Itzcovich falleció a los 16 años (foto: El País)

La joven promesa del automovilismo uruguayo, Matilde Itzcovich, falleció a los 16 años, en Montevideo. La adolescente, que se destacaba en karting, se había posicionado como una de las joyas más destacables a nivel internacional.

La muerte fue comunicada por la Federación Uruguaya de Karting (FUK), que además tomó la decisión de suspender la jornada del fin de semana: «La Federación Uruguaya de Karting expresa su más hondo pesar por el fallecimiento de Matilde Itzcovich, sentimiento que se extiende a todos quienes integran la familia del karting. En señal de respeto y acompañamiento en este doloroso momento, se resuelve postergar la realización de la 5ta fecha. La nueva fecha será oportunamente comunicada. A sus familiares, amigos y seres queridos, hacemos llegar nuestras más sinceras condolencias, así como nuestro afecto y solidaridad en tan difícil circunstancia«.

Hace dos años, compitió en el Mundial de Karting de la FIA en Inglaterra y después, en octubre del 2024, Itzcovich se convirtió en la primera uruguaya en participar de la Copa ROK, una categoría de su disciplina con mucho prestigio.

Matilde Itzcovich corriendo en karting

Su vínculo con el automovilismo era de familia, ya que su padre, Mauricio Itzcovich, fue corredor de rally hasta 2023. Su hijo menor y hermano de la fallecida, Manuel, también compite en karting. La familia viajaba junta en motorhome, presente en cada competencia, siempre como equipo.

Todavía investigan las circunstancias de su muerte y no se brindaron detalles adicionales. El medio Informativo Sarandí apuntó a que la causa del fallecimiento habría sido el suicidio.

El mensaje de Peñarol tras la muerte de Matilde Itzcovich

Matilde Itzcovich falleció a sus 16 años y Peñarol dedicó un posteo dedicado a la memoria de la joven promesa del karting uruguayo: «El Club Atlético Peñarol lamenta profundamente el fallecimiento de la joven Matilde Itzcovich, deportista que defendió nuestros colores en el automovilismo uruguayo. A sus familiares, a sus amigos, el apretado abrazo de nuestra institución en tan difícil momento».

