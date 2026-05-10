Conmebol confirmó la sede de la final de la Copa Libertadores 2026: se jugará en un estadio histórico del continente

La Conmebol confirmó este viernes que la final de la Copa Libertadores 2026 se jugará en el Estadio Centenario de Montevideo. La noticia fue oficializada por el presidente de la entidad, Alejandro Domínguez, a través de sus redes sociales.

Si bien semanas atrás ya se había anunciado que la capital uruguaya sería la ciudad anfitriona, todavía faltaba definir el escenario elegido para el encuentro decisivo. Finalmente, el mítico Centenario fue el seleccionado para recibir una nueva definición continental.

«Ya nos preparamos para la gran final de la CONMEBOL Libertadores 2026 en Montevideo», escribió Domínguez, quien además detalló que una comitiva técnica de la Confederación visitó el estadio para avanzar con la organización del evento previsto para el sábado 28 de noviembre.

El dirigente compartió imágenes de la recorrida realizada por autoridades de Conmebol en el estadio, considerado uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol sudamericano y declarado Monumento Histórico del Fútbol Mundial.

De esta manera, el Centenario volverá a ser sede de una final única de Libertadores luego de cinco años. La última vez fue el 27 de noviembre de 2021, cuando Palmeiras derrotó 2-1 a Flamengo en tiempo suplementario.

Además, el estadio uruguayo continúa ampliando su marca histórica: ya recibió 21 finales de Copa Libertadores, consolidándose como uno de los escenarios más tradicionales del continente.

La edición 2026 del torneo todavía tiene a varios equipos argentinos en carrera, entre ellos Boca, Estudiantes, Lanús, Rosario Central, Independiente Rivadavia y Platense, que sueñan con llegar al partido decisivo por la gloria eterna en Montevideo.