Confort Acuario tiene los mejores planes, todo en valijas, bolsos y mochilas antirobo

31 mayo, 2022 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0

CONFORT ACUARIO TE OFRECE LA MEJOR FINANCIACION!!!

ANTICIPO Y 5 CUOTAS SIN INTERÉS CON TU CREDITO PERSONAL POR COMPRAS SUPERIORES A $ 20.000.-!!! NUESTROS TRADICIONALES PLANES EN SEIS Y DOCE CUOTAS A TASA DE INTERÉS FIJA!

 10% DE DESCUENTO POR PAGO CONTADO O CON DÉBITO POR COMPRAS SUPERIORES A $ 20.000,00. PLANES AHORA 6 Y AHORA 12 SIN RECARGO!!!

CONFORT ACUARIO, SOMOS PARTE DE TU VIDA!!!

25 DE MAYO 1242 T.E.: 2494-583785 Y 454066

 

LLEGARON LAS VALIJAS A CONFORT ACUARIO!!!

BOLSOS, VALIJAS, MOCHILAS PORTA NOTEBOOK, MOCHILAS ANTIROBO, BILLETERAS Y MÁS, PASÁ Y LLEVATE EL TUYO!!!

ADEMÁS, TODA LA LÍNEA DE CALEFACTORES ESKABE A PRECIO DE COSTO PAGANDO DE CONTADO O CON ANTICIPO Y 3 CUOTAS SIN INTERÉS!!!

Y PARA PAPÁ TENEMOS TV, NOTEBOOKS, CELULARES Y MÁS, CON LA MEJOR FINANCIACIÓN!!!

CONFORT ACUARIO: SOMOS PARTE DE TU VIDA!!!

25 DE MAYO 1242 T.E.: 2494-583785 Y 454066

Comentarios

Deja un comentario