Confirmado por las Fuerzas Armadas / Se abre el Servicio Militar para los nacidos en 2008 – Requisitos

El Gobierno Nacional oficializó el Servicio Militar Voluntario (SMV) de la Fuerza Aérea para que los ciudadanos argentinos mayores de 18 años se puedan inscribir y completar sus estudios, aprender oficios y contribuir a la defensa nacional.

Los jóvenes que cumplan 18 años en el 2026, es decir, que hayan nacido en el 2008, podrán registrarse si cumplen con los requisitos específico.

¿Qué es el Servicio Militar Voluntario?

Es la “prestación que efectúan los ciudadanos argentinos con finalidad de contribuir a la defensa nacional”. Los soldados brindan esfuerzo y dedicación personales en dependencias y organismos de la Fuerza Aérea Argentina.

Los mismos recibirán instrucción y educación, y realizarán actividades tácticas, técnicas, logísticas, administrativas y las necesarias para el mantenimiento de las unidades.

Una vez que se apruebe el Curso de Admisión, el voluntario será dado de alta en la Fuerza Aérea y firmará un compromiso de servicio de dos años. Al finalizar, deberá renovar hasta la edad de 28 años como máximo.

¿Cuáles son las condiciones de ingreso?

Ser ciudadano argentino nativo, por opción o naturalizado.

Tener entre 18 y 24 años de edad al momento de realizar el curso de admisión,

Tener el primario completo .

No tener antecedentes penales desfavorables o contravencionales policiales.

Ser soltero/a (puede tener hijos y/o personas legalmente a cargo).

Aprobar el examen psicofísico definitivo.

Los ciudadanos argentinos mayores de 18 años se pueden inscribir para contribuir a la defensa nacional.

¿Qué brinda la Fuerza a los voluntarios?

Capacitación, educación e instrucción para desempeñarse dentro del sistema de defensa nacional.

Trabajo en relación de dependencia con firma compromiso de servicio.

Sueldo mensual, aguinaldo y aportes jubilatorios transferibles al finalizar su permanencia.

Asistencia sanitaria y afiliación a la obra social mientras presta servicio.

Adquisición de experiencia laboral, capacitación y disciplina de trabajo, para desempeñarse en la vida civil a su baja.

¿Qué se debe hacer para ingresar?

La persona deberá descargar el formulario, completarlo y entregarlo de forma presencial en el centro de incorporación más cercano.

Asimismo, pueden comunicarse con los Centros de Incorporación Zonal más cercano a su domicilio a través de sus números de teléfonos.

Cabe destacar que la Fuerza Aérea no requiere la utilización de servicios de gestoría o de terceros para realizar los trámites de incorporación: los mismos son personales y gratuitos.

N. de la R; fuente El Cronista.