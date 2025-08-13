Condenaron al ex esposo de Julieta Prandi a 19 años de prisión

El Tribunal le otorgó 19 años de prisión por abuso sexual y violencia de género. “Quiero justicia y una condena ejemplar. Me robaron años de vida: fue un calvario”, declaró hace unos días la actriz Julieta Prandi en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana, donde hoy se acaba de dictar la sentencia contra el ex marido Claudio Contardi quien hasta el día de hoy estuvo en libertad.

La defensa había pedido 50 años de prisión debido a la gravedad de la violencia y este Tribunal otorgó 19 años de cárcel para Contardi.

Las audiencias de este proceso judicial fueron muy crudas, incluso Julieta se descompensó escuchando las declaraciones de quien abusó de ella estando casada. «Nunca la violé sin su consentimiento», dijo él reconociendo el hecho y agravado por las palabras de su abogado quien además dijo que «no la violó muchas veces».

Lo que está atravesando Julieta Prandi es muy doloroso. Solo un poco de justicia puede reparar algo de todo lo que ocurrió durante la convivencia con Contardi que, además de violencia sexual, ejercició violencia psicológica, física y económica. Esta causa demuestra lo importante de denunciar y hablar. No podemos seguir viviendo en el silencio y que nos sigan revictimizando desde la sociedad y la Justicia.

