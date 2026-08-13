Concesión de la Ruta 226 con cambios; aumento para el peaje y anuncio de obras

La empresa dispuso que ya no haya pago en efectivo y la tarifa incluirá una suba del 19%, aunque hasta este lunes el peaje El Dorado estaba

Bajo el nombre “Corresur” empezó a funcionar la semana pasada la concesión privada de la Ruta 226 que une Mar del Plata con localidades como Balcarce y Tandil, y el inicio de la operación llegó con el anuncio de que el peaje operará sin pago en efectivo. Si bien hasta este lunes el paso permanecía liberado, en la web se fijó una tarifa con un aumento del 19%. En paralelo, la empresa anunció el inicio de obras de asfalto y en banquinas.

A partir del miércoles 1° de julio el gobierno nacional anunció que empezó la operación del grupo empresario que quedó a cargo de la explotación de las cabinas de peaje de la Ruta 226 -entre otras- y del mantenimiento del camino como parte del proceso de entrega en concesión a manos privadas de las rutas de cara a la disolución final de la empresa estatal Corredores Viales.

Y ese anuncio de operación llegó con el lanzamiento de una página web por parte de las cuatro empresas que quedaron a cargo de la concesión –Coarco, Concret Nor, Marcalba y Pose– bajo el nombre de “Corresur” aunque al momento de la firma del contrato se hizo bajo Rutas Sur Atlántico SA, según indicó el Ministerio de Economía.

Empieza a operar la concesión privada en el peaje de la Ruta 226

En esa página web, “Corresur” anunció algunos cambios en la operación de las estaciones de peaje, entre ellas la de El Dorado, ubicada entre Mar del Plata y Balcarce.

“Desde el inicio de la concesión, todas las estaciones de peaje operarán sin pago en efectivo. El cobro se realizará a través de medios electrónicos y automáticos, con el objetivo de reducir los tiempos de espera, agilizar la circulación y modernizar la experiencia de los usuarios. Como parte de este proceso, las estaciones incorporarán dispositivos que permitirán abonar el peaje con tarjetas de crédito y débito con tecnología contactless o mediante códigos QR a través de las billeteras virtuales habilitadas”, explicó el comunicado oficial.

También precisó, de todos modos, que pago automático por medio del “Telepase” es el medio “recomendado para transitar por las estaciones de manera más ágil y eficiente”

Hasta este lunes, de todas maneras, en el peaje El Dorado la circulación se encontraba liberada ante la ausencia de personal en las cabinas -con despidos mediante- y de por ahora la falta de instalación de la tecnología necesaria para realizar los pagos de manera electrónica.

Más allá de esa situación que se entiende como transitoria, en la página de la concesionaria se observa que la tarifa sufrirá un aumento. Es que tras el valor de $1.500 que se había habilitado meses atrás para la categoría básica la nueva tarifa fijada es de $1.787,10 tanto para el Telepase como para el pago electrónico manual.

ANUNCIO DE OBRAS

Al iniciar la concesión, el grupo empresario -que integra, entre otras, la firma marplatense Coarco- anunció el inicio de una serie de obras y trabajos sobres los caminos, que incluyeron a la Ruta 226, como parte de un “plan integral de recuperación vial”.

En el caso de la Ruta 226 detallaron que iniciaron desde el kilómetro 0, es decir rotonda de avenida Luro en Mar del Plata, “tareas de reparación de banquinas, sellado de fisuras y el reemplazo de elementos de seguridad vial dañados”.

“Las intervenciones totales de esta primera etapa abarcarán un total de 431 kilómetros de traza, catalogados como sectores prioritarios”, indicaron y afirmaron que para eso se resolvió habilitar de manera simultánea cinco plantas asfálticas ubicadas en las localidades de Balcarce, Cañuelas, Tandil, Tapalqué y Coronel Dorrego.

La concesión del “Tramo Sur Atlántico Acceso Sur”, cabe recordar, abarca 1.325,17 kilómetros y tiene a su vez tres subtramos: el Atlántico -que es el que está conformado por la Ruta 226 entre el kilómetro y el kilómetro 404,32 (empalme con la Ruta 65 en Bolívar)-; el Sur que comprende a las rutas 3 y 205 (870,55 kilómetros); y el Acceso Sur, integrado por las autopistas Ezeiza – Cañuelas, Riccheri y Newbery (50,30 kilómetros).

N. de la R; fuentes propias y de Que Digital MDP.