Con gran éxito paso la 27ma Fiesta «Al Trabajador de Mi Pueblo» / La Reina: Daniela Echevarría

Con gran acompañamiento del público local y delegaciones visitantes, este sábado y domingo, Ayacucho vivió la 27° Fiesta Provincial “Al Trabajador de Mi Pueblo”, entrada libre y gratuita…

Se cumplieron 32 años de la guardia y se festejaron en Salón Libertador. El sábado 15 de Agosto, con el acompañamiento reinas desde distintas fiestas, llegaron instituciones con sus trajes, con su música, con su mensaje. Se contó con la actuación del coro “Manos que cantan”, Ballet Rosedal, las Damas Españolas, La Peña Folklórica “El Encuentro”, Jade árabe tradicional, KMZ, Ballet del “Centro Vasco”, Tango social, Agrupación Folklórica “Aires de zamba”, y un gran final con velitas, todo en adhesión 160° aniversario de Ayacucho.

El domingo, 40 trabajadores recibieron su gala. En la Casa de la Cultura, 16 hs. El pueblo honró a sus trabajadores, con la presencia de más de 20 reinas. Momentos musicales sorpresa, y se culminó con coronación de la Cohorte de los trabajadores, que quedó compuesta de la siguiente manera:

Reina: Daniela Echevarría

Virreina: Antonia Jañez

1ra Princesa: Abril Auge Vázquez

2da Princesa: Yazmín Giacchino

Miss Simpatía: Rocío Miranda Maya

N. de la R; agradecemos a Franco Catalano.