Con Dibu Martínez como gran figura, Argentina derrotó por penales a Ecuador y avanzó a las semifinales de la Copa América

Argentina no tuvo una arranque a lo campeón . Es más, el campeón besó la lona en varias oportunidades. Fueron unos primeros veinte minutos de una Scaloneta totalmente desconocida, un equipo largo, que dejaba espacios entre líneas, que corría de atrás a los volantes y creativos de Ecuador. La Selección no era la Selección y el pronostico de Sánchez Bas («No es un equipo invencible») fantasmeó por Houston. Y como en otros momentos de la Copa América apareció el Dibu, gigante..

Después de la atajada del 23, De Paul pidió calma. El equipo pareció encontrar algo de paz, pero no mucho de fútbol. Dejó de padecer los ataques de Ecuador, pero se mostraba impreciso. Es verdad que el campo no ayudaba, pero también había otros matices. Salvo Alexis y un poco los dos centrales, la Scaloneta no encontraba el partido. Pero a medida que pasaron los minutos se fue agrandando, más allá de que las actuaciones individuales y colectivas, no eran del nivel esperado. Empezó a tener la pelota, empezó a participar un poco más Messi, pero la mayoría de las chances le quedaron a Enzo, que no tuvo un buen primer tiempo, desperdiciando tres chances de gol. Lo que la Selección no pudo resolver por abajo y con ese juego asociado tan característico, lo reemplazó con la pelota parada: pegada magistral de Leo, anticipó de Alexis y gol de Lisandro.